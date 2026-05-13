YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YAKIN TAKİP ALTINDA
Survivor Yunanistan'ın dikkat çeken isimlerinden 22 yaşındaki Stavros Floros’un yaşadığı kaza sonrası yeni gelişmeler kamuoyuyla paylaşıldı. Acun Medya tarafından yapılan açıklamada Floros’un bilincinin tamamen açık olduğu ve yoğun bakım ünitesinde yakın takip altında tutulduğu belirtildi. Sağlık durumunun stabil olduğu ifade edilirken, Acun Ilıcalı’nın da süreci yakından takip etmek için Dominik Cumhuriyeti’ne gittiği öğrenildi.
ACUN ILICALI DOMİNİK'E GİTTİ
Yunanistan’da yayınlanan Survivor yarışmasının öne çıkan yarışmacılarından Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde yaşanan ciddi bir kazada ağır yaralanmıştı. Turistik bir teknenin çarpması sonucu hastaneye kaldırılan genç yarışmacının sağlık durumuyla ilgili Acun Medya’dan yeni açıklama geldi.
HAVA AMBULANSIYLA SEVK EDİLMESİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Yapılan açıklamada Floros’un hayati tehlikesinin bulunmadığı, bilincinin tamamen açık olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ifade edildi. Sağlık ekiplerinin kazanın yaşandığı ilk andan itibaren yarışmacıyla yakından ilgilendiği belirtilirken, klinik durumunun uygun hale gelmesi durumunda ABD’deki uzman bir merkeze hava ambulansıyla sevk edilmesinin değerlendirildiği aktarıldı.
AİLESİ DE YOLA ÇIKTI
Öte yandan yerel polis ve sahil güvenlik ekiplerinin kazaya ilişkin soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi. Olayın tüm detaylarının araştırıldığı öğrenilirken, Floros’un ailesinden üç kişinin de Dominik Cumhuriyeti’ne gitmek üzere yola çıktığı açıklandı.
BİR AYAĞI AMPUTE EDİLDİ İDDİASI
Kazanın ardından Survivor Greece’in yayınlandığı SKAI kanalının yarışmayı süresiz olarak askıya aldığı öğrenilmişti. Diğer yandan Floros’un anne ve babası katıldıkları bir televizyon programında oğullarının bir ayağının ampute edildiğini iddia etmişti. Ancak sağlık durumunun detaylarıyla ilgili henüz resmi bir doğrulama yapılmamıştır.
YARIŞMACININ HAYAT HİKAYESİ GÜNDEM OLDU
Öte yandan kazanın ardından Stavros Floros’un yaşam hikâyesi de yeniden gündeme geldi.
Yunan basınında yer alan bilgilere göre 21 yaşındaki yarışmacı, Yunanistan’ın Kavala kentinde kalabalık bir ailede büyüdü. Floros’un tam 10 kardeşi bulunduğu ve ailesiyle birlikte arıcılıkla uğraştığı belirtildi.
