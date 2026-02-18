Suç duyurusu dilekçesinde yer alan bilgilere göre, olaydan kısa süre önce Bahar Taş’ın kuzenleri, Taş’ın çalıştığı iş yerinden kişisel eşyalarını almak için yetkililerden izin aldı. İznin verilmesinin ardından herhangi bir tartışma yaşanmadan iş yerinden ayrıldıkları belirtildi.

Bunun ardından Yoldaş Taş’ın 17 Şubat gecesi tanımadığı bir numaradan WhatsApp üzerinden mesajlar aldığı, mesajların kısa süre içinde silindiği ifade edildi. Aynı numaradan sabah saat 05.27’den itibaren ise art arda arandığı kaydedildi.

İddiaya göre, telefonda kendisini Bahar Taş’ın Muhasebe Müdürü olarak görev yaptığı Oto55’in ortağı T.Ç. olarak tanıtan kişi, Yoldaş Taş’a yönelik, "Seni açıkça tehdit ediyorum… Sana kim olduğumu gösteririm, kendine dikkat et. Ben senin yerinde olsaydım bana bunları yapanların..." gibi tehdit içerikli ifadeler kullandı.

Taş ailesinin avukatı tarafından yapılan suç duyurusunda, şüphelinin tehdit ve hakaret suçlarını işlediği belirtilerek telefon kayıtlarının incelenmesi ve gerekli soruşturmanın yürütülmesi talep edildi.