Sırbistan Süper Ligi'nde oynanan karşılaşma sırasında kalp krizi geçiren FK Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic hayatını kaybetti.

Sırbistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 44 yaşındaki teknik adamın Mladost Lucani ile FK Radnicki 1923 arasında oynanan maçın 22. dakikasında bir anda yere yığılarak kalp krizi geçirdiği belirtildi.

ACI HABERLE MAÇ TATİL EDİLDİ

Dakikalar 40'ı gösterirken mücadelenin hakemi acı haberi alarak karşılaşmayı tatil etti. Hastaneye kaldırılan Bosna Hersekli çalıştırıcının, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hakemin düdüğü ile Zizovic'in hayatını kaybettiğini anlayan oyuncular ve teknik heyet gözyaşlarına boğuldu. Stadyumu saran sessizlik ve tribünlerdeki taraftarların üzüntüsü de görüntülere yansıdı.