Teknoloji sektöründe tırmanan ticaret gerilimleri ve donanım maliyetlerindeki yükseliş, büyük şirketleri yeni üretim stratejilerine yönlendiriyor.

Microsoft da bu kapsamda Xbox konsollarının fiyatlarını kontrol altında tutmak için üretimin önemli bir bölümünü Çin dışına çıkarma kararı aldı. Şirket, riskleri azaltmak ve maliyetleri dengelemek amacıyla Vietnam’daki Xbox üretim kapasitesini ciddi biçimde artırmaya hazırlanıyor.

ÜRETİM KAPATİSİ REKOR KIRACAK

Reuters’ın ulaştığı resmi belgelere göre Microsoft’un üretim ortağı Foxconn’un yan kuruluşu Fushan Technology, Vietnam’da yılda 4,8 milyon adet Xbox üretmek için yetkililere başvurdu.

Bu rakamın yalnızca konsolları değil; kontrolcü, kulaklık gibi Xbox aksesuarlarını da kapsadığı belirtiliyor.

4,5 MİLYON OYUN KONSOLU ÜRETİLECEK

Microsoft’un hamlesi yalnız değil. Raporda, Çinli Luxshare-ICT'nin 2026’dan itibaren Vietnam’da yılda 4,5 milyon oyun konsolu üretmeyi planladığı bilgisine yer verildi. Bu üretimin hangi marka için yapılacağı kesinleşmese de, Sony veya Nintendo’nun da üretim üslerini çeşitlendirme stratejisi yürüttüğü değerlendiriliyor.