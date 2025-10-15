Amazon, küresel ölçekte maliyetleri kısmak için yeni bir adım atıyor. Fortune’un haberine göre şirket, “People eXperience Technology” (PXT) olarak bilinen insan kaynakları departmanında çalışanlarının yaklaşık yüzde 15’ini işten çıkarmayı planlıyor.

Bu adım, teknoloji devinin insan kaynakları süreçlerinde kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girdiğini gösteriyor.

BİNLERCE ÇALIŞAN ETKİLENECEK

Şirket içinden sızan bilgilere göre işten çıkarmalar yalnızca PXT departmanıyla sınırlı kalmayacak. Amazon’un tüketici ürünleri ve hizmetleri birimlerinde de benzer kesintilerin yapılabileceği ifade ediliyor.

Henüz kaç kişinin işten çıkarılacağı kesinleşmese de, planlamanın binlerce çalışanı kapsayabileceği tahmin ediliyor.

10 BİNDEN FAZLA ÇALIŞAN GÖREVDEYDİ

PXT biriminde dünya genelinde 10 binden fazla çalışan bulunuyor. Bu departman; işe alım ekiplerini, teknoloji uzmanlarını ve geleneksel insan kaynakları çalışanlarını içeriyor.

Yani Amazon’un temel yönetim ve operasyon işlevlerini yürüten önemli bir bölümden söz ediliyor.

YAPAY ZEKAYA DEV KAYNAK AKTARIMI

Amazon’un küçülme kararının ardında, yapay zekâ ve bulut bilişim alanındaki yatırımlarını büyütme hedefi yatıyor. Şirket, çalışan maliyetlerini azaltarak bu alanlara daha fazla kaynak aktarmayı amaçlıyor.

Edinilen bilgilere göre Amazon, önümüzdeki dönemde yapay zekâ ürünleri ve veri merkezleri için 100 milyar doların üzerinde sermaye harcaması yapmayı planlıyor.

ÖNCEKİ KESİNTİLERİN DEVAMI NİTELİĞİNDE

Bu yeni dalga, Amazon’un 2022 sonunda başlattığı işten çıkarma sürecinin devamı olarak değerlendiriliyor. Şirket son iki yılda, perakende, cihaz ve oyun bölümlerinde yaklaşık 30 bin çalışanla yollarını ayırmıştı.

Uzmanlara göre bu yeni adım, Amazon’un yapay zekâ odaklı geleceğe hazırlık stratejisinin bir parçası.