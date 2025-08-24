ABD merkezli çip üreticisi Intel, mali sıkıntılar nedeniyle hisselerinin bir kısmını ABD hükümetine devretme kararı aldı. Şirket, Trump yönetiminin yerli üretimi teşvik eden yeni politikaları doğrultusunda, CHIPS yasası kapsamında yüzde 10’luk hissesini devlete satmayı kabul etti. Bu satış karşılığında Intel, toplamda 11 milyar dolarlık mali destek aldı.

Gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Intel, ABD hükümetine yüzde 10 hissesini 7.9 milyar dolar karşılığında sattı. Bu satış öncesinde de yine aynı yasa kapsamında 3 milyar dolarlık fon desteği almıştı. Uzmanlara göre bu gelişme, Intel’in ABD’deki üretim hamlelerine ivme kazandıracak ve diğer yerli çip üreticileri için de bir örnek teşkil edecek.

TRUMP TÜM DÜZENİ DEĞİŞTİRİYOR

Trump yönetimi, uzun süredir teknoloji alanında stratejik firmalara müdahil olmayı ve yerli üretimi artırmayı hedefleyen politikalarını sürdürüyor. Daha önce ambargoları deldiği iddiasıyla Intel’e sert eleştiriler yönelten Trump, bu kez şirkete destek eli uzatarak hisse satın alma yoluna gitti. Bu hamle, hükümetin teknoloji sektöründeki kritik firmalarla daha doğrudan bir ilişki kurma stratejisini yansıtıyor.

HEDEFLERİ ÇİN'E KARŞI ÜSTÜNLÜK

Intel’e yönelik bu destek, ABD'nin yarı iletken sektöründe tedarik zinciri güvenliğini artırma ve Çin gibi rakip ülkelere karşı stratejik üstünlük sağlama hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, bu gelişmenin TSMC gibi büyük yonga üreticilerinin de ABD hükümetiyle olan ilişkilerini gözden geçirmelerine neden olabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, Intel-ABD hükümeti arasındaki bu anlaşmanın yarı iletken endüstrisi için bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekiyor. Devlet desteğiyle ayakta kalan büyük firmalar, sektörde yeni bir kamu-özel işbirliği döneminin başlangıcı olabilir.