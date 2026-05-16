Apple’ın en büyük üretim ortaklarından biri olan Tayvan merkezli teknoloji devi Foxconn’un, Türkiye’de yeniden üretim faaliyetlerine başlamaya hazırlandığı bildirildi. Şirketin, yerli teknoloji üreticisi General Mobile ile stratejik bir ortaklık kurarak üretim hattını Vietnam’dan İstanbul Kağıthane’ye taşımayı planladığı ifade ediliyor.

KAĞITHANE’DE 5G VE AKILLI TELEFON ÜRETİM MERKEZİ

General Mobile Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, Foxconn ile yürütülen iş birliğinin yeni bir aşamaya geçtiğini ve Vietnam’daki üretim faaliyetlerinin Türkiye’ye kaydırılacağını açıkladı.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Kağıthane’de yer alan ve yıllık 4,5 milyon adet üretim kapasitesine sahip tesisin, 5G teknolojili cihazlar ve akıllı telefon üretimi için kullanılacağı belirtildi.

TÜRKİYE ÜRETİM ÜSSÜ OLMAYI HEDEFLİYOR

General Mobile, Avrupa pazarına yönelik üretimin büyük bir kısmını Türkiye’de gerçekleştirmeyi planlıyor.

Şirketin ABD pazarı için de çeşitli çalışmalar yürüttüğü belirtiliyor. Verizon ile yapılan iş birliği kapsamında 5G modemlerin saha testlerinin devam ettiği aktarıldı.