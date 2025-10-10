Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi, çip üreticileri arasındaki rekabeti artırdı. AMD, Nvidia’nın hakimiyetindeki pazarda MI325X serisi yapay zeka işlemcileriyle öne çıktı. Yüksek performanslı veri merkezlerine ve büyük dil modellerine yönelik bu çipler, Microsoft, Meta ve Oracle gibi dev teknoloji şirketlerinden yoğun talep gördü.

Bu gelişmelerle birlikte AMD artık yalnızca “alternatif üretici” değil, yapay zeka ekosisteminin temel oyuncularından biri olarak görülmeye başladı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ TEKNOLOJİ HİSSELERİNİ UÇURDU

ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine yaklaşması, teknoloji hisselerine yeniden ivme kazandırdı. Sermaye akışının Nasdaq’a yönelmesiyle birlikte yatırımcıların risk iştahı arttı. Bu süreçte yapay zeka, çip ve veri işleme teknolojileri yeni dönemin “enerji kaynağı” olarak öne çıktı.

AMD, TSMC ile üretim iş birliğini genişleterek, yazılım altyapısını güçlendirdi ve inovasyona yaptığı yatırımlarla rakiplerine fark attı.

HİSSELER REKOR KIRDI

AMD hisseleri son haftalarda 160 dolardan 235 doların üzerine çıkarak Nasdaq’ta son dönemin en hızlı yükselişlerinden birini gerçekleştirdi. Teknik analizlere göre 244 dolar seviyesi kritik direnç noktası olarak öne çıkıyor. Hisse bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlarsa 300 dolar bandı hedefi gündeme gelecek.

VERİ MERKEZİ GELİRLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

AMD’nin son çeyrek bilançoları, yükselişin sağlam temellere dayandığını gösteriyor. Şirketin veri merkezi gelirleri bir önceki döneme göre yüzde 42 arttı. Ayrıca PC pazarında da pandemi sonrası toparlanma sinyalleri görülüyor.

Uzmanlara göre bu performans, AMD’nin sadece kısa vadede değil, uzun vadede de güçlü bir büyüme hikayesi yazdığını ortaya koyuyor.

YATIRIM BANKALARI HEDEFİ YÜKSELTTİ

Morgan Stanley, Bank of America ve Citi gibi büyük yatırım bankaları AMD için hedef fiyatlarını 280–300 dolar aralığına çekti. Analistler, şirketin Instinct serisi yapay zeka çipleri sayesinde önümüzdeki çeyreklerde gelirlerini daha da artırabileceğini belirtiyor.

GELECEĞİN LİDERİ OLABİLİR

AMD, artık yalnızca donanım üreten bir şirket değil; yapay zekanın altyapısını inşa eden stratejik bir teknoloji devi olarak tanımlanıyor. Ar-Ge yatırımlarını yüzde 18 artıran şirket, 2026 yılına kadar küresel çip pazarından trilyon dolarlık büyümeden pay alma hedefiyle ilerliyor.

Uzmanlara göre AMD, kısa vadede bir miktar düzeltme yaşasa bile uzun vadede yeni rekorlar kırmaya aday. Şirket, yalnızca 2025’in değil, önümüzdeki beş yılın da en çok konuşulan teknoloji hisselerinden biri olma yolunda ilerliyor.