Koreli yarı iletken üreticisi Samsung, çip üretim süreçlerini geliştirmek için 50 bin Nvidia GPU’dan oluşacak dev bir altyapı kurmaya hazırlanıyor. Şirket, “AI Megafactory” adını verdiği bu tesisle mobil cihaz ve robot teknolojilerinde yapay zekâ destekli üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

STRATEJİK ORTAKLIK

Samsung, tesisin ne zaman tamamlanacağına dair detay vermedi. Ancak bu proje, yapay zekâ çiplerinde küresel lider konumunda bulunan Nvidia için yeni bir stratejik ortaklık anlamına geliyor.

İki şirket arasındaki iş birliği, Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın Washington’daki konuşmasında Palantir, Eli Lilly, CrowdStrike ve Uber gibi devlerle de ortaklıklarını duyurmasının hemen ardından geldi. Konuşma sonrasında Huang’ın, Güney Kore’de Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong ve diğer iş dünyası liderleriyle bir araya geldiği bildirildi.

Nvidia Asya-Pasifik Kıdemli Başkan Yardımcısı Raymond Teh, “Kore hükümetinin yapay zekâ alanındaki iddialı liderlik hedeflerini desteklemek için yakın iş birliği içindeyiz” açıklamasını yaptı.

Nvidia, Samsung ile birlikte Koreli şirketin litografi (çip baskı) platformunu Nvidia GPU’larına uyumlu hale getirecek. Bu sayede Samsung’un üretim performansında 20 kata kadar artış bekleniyor. Ayrıca Samsung, Nvidia’nın Omniverse adlı simülasyon yazılımını da kullanacak ve kendi yapay zekâ modellerini Nvidia çipleri üzerinde çalıştıracak.

Samsung, Nvidia’nın yalnızca iş ortağı ve müşterisi değil, aynı zamanda önemli tedarikçilerinden biri konumunda. Şirket, Nvidia’nın yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerinin üretiminde kritik rol oynuyor. Samsung, dördüncü nesil HBM belleklerini Nvidia’nın yapay zekâ çipleri için optimize etmek üzere birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Nvidia’nın son dönemdeki ortaklıkları ve güçlü talep görünümü, şirketin piyasa değerini 5 trilyon dolara taşıyarak tarihe geçmesini sağladı.