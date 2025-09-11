Teknoloji dünyasında dengeleri değiştirecek bir anlaşma yapıldı. Yapay zekâ alanında dünyanın en güçlü şirketlerinden OpenAI, bulut bilişim devi Oracle ile 300 milyar dolar tutarında, beş yıl sürecek bir sözleşme imzaladı. Anlaşma, küresel ölçekte yapay zekâ veri merkezlerine yönelik harcamaların ulaştığı rekor seviyeleri gözler önüne seriyor.

Wall Street Journal’ın aktardığına göre, sözleşme kapsamında Oracle, OpenAI’ye 4,5 gigawattlık bilgi işlem kapasitesi sağlayacak. Bu rakam, yaklaşık dört milyon hanenin tükettiği elektriğe veya iki Hoover Barajı’nın üreteceği güce eş değer. Anlaşma, OpenAI’nin büyüyen operasyonları için ihtiyaç duyduğu devasa enerji ve bilgi işlem gücünü karşılamayı hedefliyor.

Oracle, bu gelişmeyle birlikte Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) ve Google Cloud gibi rakiplerine karşı büyük bir avantaj elde etti. Şirketin hisseleri, anlaşmanın duyurulmasının ardından yüzde 43’e varan bir yükseliş yaşadı. Oracle’ın Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison’un serveti de bir günde 100 milyar dolar artarak neredeyse 400 milyar dolara ulaştı.

YAPAY ZEKA MERKEZLERİ REKOR ENERJİ TÜKETECEK

Oracle’ın sağlayacağı 4,5 gigawatt kapasite, küresel ölçekte yapay zekâ altyapısına olan talebin ne kadar hızlı arttığını gösteriyor.

ORACLE HİSSELERİ FIRLADI

Şirketin hisse değerlerindeki sert yükseliş, Oracle’ın gelecekteki gelir beklentilerinin ne kadar büyük olduğunu ortaya koydu.

OPENAI İÇİN RİSKLİ KUMAR

Yıllık yaklaşık 10 milyar dolar gelir elde eden OpenAI’nin, anlaşma kapsamında yıllık ortalama 60 milyar dolarlık ödeme yapacak olması dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu durum, şirketin en az 2029’a kadar kâr elde etmesini zorlaştıracak.

MICROSOFT TEKELİ KIRILDI

OpenAI, bugüne kadar Microsoft’un altyapısına bağımlıydı. Ancak Oracle anlaşmasıyla birlikte yapay zekâ pazarındaki güç dengesi değişiyor.