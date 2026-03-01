ABD'nin Teksas eyaletindeki bir barda silahlı saldırı meydana geldi.
Teksas’ın Austin kentinde bir kişi, gece saatlerinde içerisinde yüzlerce kişinin bulunduğu bir bara silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.
Saldırganın 53 yaşındaki aslen Senegelli ABD vatandaşı Ndiaga Diagne olduğu iddia edildi.
Diagne’nin 2013 yılında ABD vatandaşlığına geçtiği, 2016 yılında ise sığınma başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
MOTİVASYONU 'İRAN' MI?
Öte yandan, 53 yaşında olduğu ve kente New York'tan geldiği belirtilen saldırganın ABD'nin İran'a yönelik saldırılarından etkilenmiş olabileceği iddia edildi.
Paylaşılan görselde saldırganın üzerindeki kıyafette "Property of Allah" (Allah'ın malı) yazısının yer aldığı görüldü.