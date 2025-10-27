Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde tatamiye çıkan Emine, ilk turu maç yapmadan geçti. Emine, sırasıyla Endonezya'dan Ni Kadek Heni, İspanya'dan Violeta Diaz Arribas, Macaristan'dan Kamilah Salim ve Kazakistan'dan Aidana Kumartayeva'yı mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde Rus Milana Bekulova ile karşılaşan 24 yaşındaki milli tekvandocu, katıldığı ilk dünya şampiyonasında podyumun zirvesine çıktı.

Emine böylece Türkiye'ye, 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı.

NAFİA KUŞ AYDIN'DAN DA ALTIN GELDİ

Emine Göğebakan'ın ardından bir altın da Nafia Kuş Aydın'dan geldi. Çin'de düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda kadınlar +73kg finalinde milli sporcumuz Nafia Kuş Aydın, Özbekistan'dan Svetlana Osipova'yı 2-1 yenerek altın madalya kazandı. Nafia Kuş böylece üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olmayı başardı.