İran'ın bugün gerçekleştirdiği füze saldırıları İsrail'in başkenti Tel-Aviv'de 4 binada ağır hasara yol açarkan başka birçok bina da hafif hasarla kurtuldu.

Hasar gören binalardan birinde ise, İsrailli milletvekili Merav Ben Ari bulunuyordu. Füze, İsrailli siyasetçinin sokağına düştü.

İran'ın kullandığı yeni füze sistemleri Demir Kubbe ve diğer hava savunma sistemlerini aşarak başkentte büyük kraterler bıraktı.

Ben Ari ise bu esnada evinde bulunuyordu. Patlamadan sonra cama çıkıp sokağa bakan siyasetçi, sokağın ortasındaki yanan çukuru gördü.

Kendi evinde ise şarapnel hasarı oluştu. Sağına baktığında ise, yanındaki binaların tamamen harap olduğunu gördü.

Ben Ari'nin yaşadığı sokağın vurulduğunu öğrenenler ise X üzerinden siyasetçiye mesajlar attı. Bunun üzerine sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ben Ari, "Herkese merhaba, ilginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Binamda hiçbir sorun yok; esas olarak şarapnel isabetleri aldı, daireler de öyle" dedi.

Ben Ari "Bize bitişik iki bina oldukça kötü durumda; alt katta duran arabalar ve yol da öyle." diye ekledi. Ari, "Gerçekten çok teşekkür ederim. Durumumuz gerçekten gayet iyi" sözleriyle açıklamasını bitirdi.