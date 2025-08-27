Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE1 kanalında yayınlanan “4 Soru 4 Yanıt” programında Merdan Yanardağ’ın sözleri nedeniyle kanal hakkında 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası vermişti. Yanardağ programda, “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” ifadelerini kullanmıştı. RTÜK’ün kararı, siyasiler ve toplumun büyük kesimi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Ankara 23. İdari Mahkemesi, RTÜK’ün verdiği 5 günlük yayın durdurma cezasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararını iptal etti. Bu kararın ardından TELE1, bir üst mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma kararının reddine dair kararı iptal ettirmek için girişimde bulundu.

TELE1 EKRANI 5 GÜN KARARTILACAK

Eğer üst mahkeme, yürütmeyi durdurma kararının reddine dair iptal talebini kabul etmezse, TELE1’in ekranı 31 Ağustos’u 1 Eylül’e bağlayan gece itibarıyla 5 gün boyunca karartılacak.