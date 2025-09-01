Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), tarafından sansürün kaldırılışının yıl dönümü olan 24 Temmuz'da Tele1'e 5 gün ekran karartma cezası verildi.

Cezaya gerekçe olarak ise, Merdan Yanardağ’ın "4 Soru 4 Yanıt" programında kullandığı "15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır" ifadeler gösterildi.

Yapılan itiraz üzerine Ankara 23. İdari Mahkemesi, 5 günlük yayın durdurma cezasına yürütmeyi durdurma kararı verse de, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı 27 Ağustos'ta iptal edildi.

SÖZCÜ TV DE KARARTILMIŞTI

Türkiye zorlu bir demokrasi sınavından geçerken, merkez medyanın en büyük bağımsız kuruluşu SÖZCÜ Medya Grubu da cezalar ile susturulmaya çalışılıyor.

Gerçeklerin sesi SÖZCÜ TV'nin ekranları son olarak 9 Temmuz'da 10 gün karartılmıştı.