İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın ardından, kanalı bünyesinde barındıran şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, "Yanardağ’ın söz ve eylemleriyle soruşturmaya ilişkin birçok kez suç işlediği, Tele1 isimli televizyon kanalını fiilen kullandığı ve resmi kayıtlarda şirket sahibi olarak görünen oğlu Alp Yanardağ üzerinden suça karıştığı" ileri sürüldü.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şirketin yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesine hükmetti.

Buna göre kanalın sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi kayyum yönetimine geçti.

KANAL BANT YAYINA GEÇTİ: PENGUENLER GÖRÜLDÜ

Kayyum kararının ardından Murat Taylan'ın sunduğu Tele1 Ana Haber Bülteni; atanan kayyumun yayının sona ermesin talep etmesi üzerine yayın planlanandan önce bitirildi ve banttan yayına geçildi.

O anlar canlı yayına yansırken geçen yayında 'penguen'lerin yer alması ise dikkat çekti.

Bu arada Tele1 sitesinin, kanala kayyum atandığına ilişkin haberinin kaldırıldığı görüldü.

BUGÜN NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bugün CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tele1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile İmamoğlu’nun danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan hakkında "casusluk" soruşturması başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Merdan Yanardağ gözaltına alınmıştı, evinde ve Tele1 binasında polis tarafından arama yapılmıştı.

"Ekrem İmamoğlu suç örgütü" ifadesi kullanılan savcılık soruşturmasının kilit ismi Hüseyin Gün olmuştu.