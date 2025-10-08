Akıllı telefon üreticileri, çevreye katkı sağlamak amacıyla kutulardaki aksesuarları giderek azaltıyor. Bir dönem kulaklık, şarj adaptörü ve kablo gibi pek çok aksesuarın yer aldığı telefon kutularında artık yalnızca temel ürün bulunuyor. Son olarak şarj kablosunun da listeden çıkarılması gündeme bomba gibi düştü.

DÖNÜŞÜM APPLE İLE BAŞLADI

Kutulardan aksesuarları çıkarma trendi, yıllar önce Apple’ın çevre dostu politika gerekçesiyle önce kulaklıkları, ardından da şarj adaptörlerini kutulardan kaldırmasıyla başladı.

TELEFON KUTUSUNDAN ŞARJ ALETİ ÇIKMADI

Bu adımı izleyen markalardan biri de Sony oldu. Kullanıcılar, Xperia 10 VII model telefonun kutusundan artık yalnızca kullanım kılavuzu çıktığını, şarj kablosunun dahi yer almadığını rapor ediyor. Apple da son dönemde AirPods 4 ve AirPods Pro 3 kulaklıklarının kutusundan kabloyu çıkarmıştı.

Kısa vadede doğayı koruma gerekçesiyle olumlu görülen bu adımlar, tüketiciler tarafından tepkiyle karşılanıyor.