Google, Android telefonlarda iletişimi daha anlaşılır hale getirecek yeni bir özellikle gündemde. Şu anda beta sürecinde test edilen Call Reason (Arama Nedeni) özelliği, kullanıcıların aramaya dokunmadan çağrının önemini anlamasını sağlıyor. Arayan kişi, görüşmenin aciliyet durumunu arama ekranında belirtebiliyor ve bu bilgi hem gelen arama ekranında hem de kaçırılan arama geçmişinde görünüyor.

SADECE REHBERE KAYITLI KİŞİLERDE ÇALIŞIYOR

Özellik yalnızca birbirinin rehberinde kayıtlı olan ve Google’ın varsayılan Telefon uygulamasını kullanan kişiler arasında aktif oluyor. Bu da özellikle yoğun iş temposunda telefonu açamayan kullanıcıların geri dönüşleri daha bilinçli yapabilmesini sağlıyor.

TEK DOKUNUŞLA BİLGİ GÖNDERME KOLAYLIĞI

Arayan kişi, mesaj yazmaya gerek kalmadan “Bu arama önemli” gibi bir ifadeyi anında işaretleyebiliyor. Bu hızlı bildirim yöntemi, telefonu sürekli meşgul olanlardan geri dönüş bekleyen kişiler için büyük bir avantaj sunuyor.

YENİ ETİKET VE EMOJİLER DE YOLDA

Şimdilik yalnızca “Acil” etiketi kullanılabilir durumda. Ancak Google, ilerleyen güncellemelerle özel mesaj seçenekleri, emoji bildirimleri veya daha detaylı arama nedenleri eklemeyi planlıyor. Bu sayede kullanıcılar çağrının neden yapıldığını arama geçmişine bakarak bile net şekilde anlayabilecek.