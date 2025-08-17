En yaygın hata, telefon şarj olurken cihazı yoğun şekilde kullanmaya devam etmek. Oyun oynamak, video izlemek veya ağır uygulamalar çalıştırmak, bataryanın aynı anda hem enerji alıp hem de tüketmesine yol açıyor. Bu da ısınma sorununu artırarak hücrelerin yıpranmasına neden oluyor.

UZMANLAR YÜZDE VEREREK UYARDI

Teknoloji uzmanlarına göre bataryanın ömrünü korumak için şarjdayken telefonu mümkün olduğunca kullanmamak gerekiyor. Ayrıca cihazı yüzde 100 şarja kadar bırakmak yerine yüzde 20-80 aralığında şarj etmek, batarya sağlığı açısından çok daha güvenli görülüyor.

AŞIRI ISINMA TELEFONUN KABUSU

Şarj sırasında en büyük risklerden biri de aşırı ısınma. Telefonu yastık, battaniye gibi hava akışını engelleyen yüzeylerin üzerinde şarj etmek bataryayı sessizce öldürüyor. Bu nedenle cihazın serin ve hava alan bir yerde şarj edilmesi öneriliyor.

DOĞRU ŞARJ NASIL YAPILIR?