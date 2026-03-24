Kamuoyunda “araç içi telefon tutucular ve kokular yasaklandı, ceza kesiliyor” yönündeki iddiaların ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) konuya ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren DMM, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurarak tartışmalara son noktayı koydu.

'ARAÇLARDA TELEFON TUTUCU YASAK MI?'

Son günlerde Türkiye genelinde araçlarda görüş açısına giren telefon tutuculara ve ön camda kullanılan aksesuarlara ceza kesildiği yönünde paylaşımlar yapılmıştı. “Araçlarda telefon tutucu yasak mı?” sorusu gündemde geniş yer bulurken, DMM bu iddiaların mevcut düzenlemelerin çarpıtılmasıyla ortaya çıktığını belirtti.

YENİ BİR YÖNETMELİK HAZIRLIĞI VAR

Yapılan açıklamada, araç içi ekipmanlara ilişkin yeni bir yönetmelik hazırlığının sürdüğü ancak henüz yürürlüğe girmiş kesin bir düzenleme bulunmadığı vurgulandı. Hazırlanacak yönetmelikle sürücünün görüşünü engelleyen multimedya cihazlar, telefon tutucular ve çeşitli aksesuarlarla ilgili kuralların netleşeceği ifade edilirken, düzenlemenin ne zaman yayımlanacağına dair ise henüz resmi bir tarih paylaşılmadı.