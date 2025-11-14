Dünyanın büyük bellek çip üreticisi Samsung Electronics’in DDR5 bellek fiyatlarını yüzde 60’a kadar artırma kararı aldı. Reuters’a konuşan kaynaklara göre şirket, ekim ayında sözleşmeli satışlara ilişkin fiyat listesini açıklamayı ertelemişti. Resmi fiyat duyuruları normalde her ay paylaşılıyor.

BELLEK ÇİPİ KRİZİ TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ DE ETKİLİYOR

Samsung, bu ay bazı DDR5 bellek çiplerinin fiyatlarını eylüle kıyasla yüzde 60’a kadar yükseltti. Bu çipler yalnızca sunucularda değil, aynı zamanda akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarlarda da kritik öneme sahip. Küresel yapay zekâ ve veri merkezi yatırımlarındaki patlama, bellek arzında ciddi daralmaya yol açtı ve bu da tüm teknoloji ürünlerinde maliyet baskısı yaratıyor.

ARTAN MALİYETLER ZAM YOLUNU AÇIYOR

Belirtilene göre Samsung’un 32 GB DDR5 modülünün sözleşme fiyatı eylülde 149 dolarken kasımda 239 dolara çıktı. 16 GB ve 128 GB modüllerde yaklaşık yüzde 50’lik artış gözlendi. Bu fiyat artışları üreticilerin maliyet tabanını yukarı çekiyor. Bellek çiplerinde yaşanan arz sıkıntısı, üreticileri ya daha yüksek maliyeti karşılamak ya da fiyatları yükseltmek zorunda bırakıyor.

TÜKETİCİNİN YÜKÜ ARTACAK

Bu gelişmeler ışığında akıllı telefonlardan bilgisayarlara, tabletlerden oyun konsollarına kadar geniş bir ürün yelpazesinde yakında fiyat artışları ile karşılaşılması bekleniyor. Üreticiler zamanla çeşitli stratejiler geliştirebilir—örneğin indirimli model çıkarmak, bellek kapasitesini azaltmak veya önceki modellerde fiyat sabitlemesi yapmak—ancak zam eğilimi şimdiden güçlü görünüyor.

DDR5 belleklerdeki fiyat artışı özellikle sunucu üreticilerini ve küresel veri merkezi yatırımlarını zorlayacak. Çip maliyetlerindeki sert yükselişin, bu ürünleri kullanan akıllı telefon ve bilgisayar gibi tüketici elektroniğinde de fiyat baskısı yaratması bekleniyor.

FİYATLARDA TARİHİ ARTIŞ

Fusion Worldwide Başkanı Tobey Gonnerman, sektörün ciddi bir darboğazda olduğunu belirterek “Büyük üreticiler artık yeterli ürün alamayacaklarını kabullenmiş durumda. Ödenen fiyat primleri olağanüstü seviyelerde” dedi.

Gonnerman’a göre Samsung’un 32 GB DDR5 bellek modüllerinin sözleşme fiyatı kasımda 239 dolara çıkarken, bu rakam eylülde 149 dolardı.

Şirket, 16 GB ve 128 GB DDR5 modüllerinde de fiyatları yaklaşık yüzde 50 artırarak sırasıyla 135 dolar ve 1.194 dolara yükseltti. 64 GB ve 96 GB DDR5 modüllerinin fiyatlarında ise yüzde 30’u aşan artışlar görüldü.

Fiyat artışlarını doğrulayan ikinci bir kaynak, bilgilerin kamuya açık olmadığı gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemedi. Samsung ise konuya ilişkin yorum yapmadı.

KÜRESEL TALEP PANİK ALIMLARINA YOL AÇIYOR

Sektör yöneticilerine göre çip tedarikindeki sıkışıklık o kadar şiddetlendi ki bazı müşteriler “panik alım” yapmaya başladı. Çin’in en büyük sözleşmeli çip üreticisi SMIC, bellek çipi sıkıntısı nedeniyle müşterilerin ürünlerinde kullanılan diğer çip türlerine yönelik siparişleri ertelediğini açıkladı.

Akıllı telefon ve elektronik üreticisi Xiaomi de geçen ay yaptığı açıklamada, hızla yükselen bellek çipi maliyetlerinin telefon üretim maliyetini artırdığını duyurmuştu.

SAMSUNG FİYAT AVANTAJINA SAHİP

Bellek sıkıntısı Samsung için kısa vadede avantaj sağlıyor. Gelişmiş yapay zeka çiplerinde rakiplerinin gerisinde kalsa da şirketin bu alandaki yavaş dönüşü, bellek tarafında daha güçlü bir fiyatlama gücü oluşturmuş durumda. KB Securities Araştırma Direktörü Jeff Kim, Samsung’un SK Hynix ve Micron gibi rakiplere göre bu dönemde daha avantajlı konumda olduğunu belirtiyor.

TrendForce analisti Ellie Wang ise Samsung’un ekim-aralık döneminde sözleşmeli satış fiyatlarında yüzde 40–50 artış planladığını, bunun sektör ortalaması olan yüzde 30’un üzerinde olduğunu söyledi. Wang, “Talep son derece güçlü. Şirketler tedarikçilerle uzun vadeli anlaşmalar yapıyor. Bu anlaşmalar 2026 ya da 2026–2027 dönemini kapsıyor” değerlendirmesinde bulundu.