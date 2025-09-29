Akıllı telefonlar günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelse de en büyük sorunlarından biri batarya ömrü. Kullanıcılar, birkaç yıl içinde şarjlarının hızlı tükenmesinden şikâyet ediyor. Ancak uzmanlar, telefondaki tek bir özelliği kapatarak cihazın çalışma ömrünü 10 yıla kadar uzatmanın mümkün olduğunu söylüyor.

BATARYANIN GİZLİ DÜŞMANI: ARKA PLANDA ÇALIŞAN SERVİSLER

Telefonların pil sağlığını asıl yıpratan unsur, sürekli açık bırakılan bağlantı özellikleri ve arka planda çalışan uygulamalar. Özellikle Bluetooth, GPS ve 5G bağlantısı, kullanılmadığı halde açık kaldığında pili hem hızlı tüketiyor hem de bataryanın kimyasal ömrünü kısaltıyor.

Uzmanlara göre, bu servisler kapatıldığında telefonun bataryası daha az şarj döngüsüne maruz kalıyor. Bu da doğrudan cihazın kullanım süresini yıllarca uzatabiliyor.

ASIL SIR: ARKA PLANDA YENİLEME ÖZELLİĞİ

Ancak tek kritik nokta bağlantılar değil. Asıl fark yaratan özellik, çoğu kullanıcının farkında bile olmadığı “arka planda uygulama yenileme” seçeneği. Bu özellik aktif kaldığında, sosyal medya uygulamalarından konum servislerine kadar pek çok yazılım sürekli internetle iletişim kuruyor ve işlemciyi meşgul ediyor.

Telefonu hem ısıtan hem de bataryayı zorlayan bu durum, uzun vadede ciddi pil kayıplarına yol açıyor. Yapılan testlerde bu özelliğin kapatılmasıyla cihazların batarya ömrünün birkaç yıldan 10 yıla kadar çıkabileceği gözlemlendi.

TEK İŞLEMLE BÜYÜK FARK

Arka planda uygulama yenilemeyi kapatmak için ayarlara girmek yeterli. Bu işlem, hem iOS hem de Android cihazlarda birkaç adımda yapılabiliyor. Sonrasında kullanıcı, uygulamaları manuel açtığında güncel verileri görmeye devam ediyor, ancak telefon boş yere enerji harcamıyor.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Uzmanlara göre, gereksiz yere açık bırakılan Bluetooth, GPS ve 5G kapatılmalı. Ekran parlaklığı mümkün olduğunca düşük tutulmalı. Telefon şarjı %20’nin altına düşmeden ve %80’in üstüne çıkmadan şarj edilmeli. Ayrıca gereksiz bildirimler kapatılarak işlemci yükü azaltılmalı.

GELECEĞE YATIRIM GİBİ

Akıllı telefon fiyatlarının giderek arttığı günümüzde, tek bir ayar değişikliğiyle cihazın ömrünü yıllarca uzatmak büyük avantaj sağlıyor. Uzmanlar, “Bu küçük önlem, hem kullanıcı bütçesi hem de elektronik atıkların azaltılması açısından oldukça önemli” değerlendirmesinde bulunuyor.