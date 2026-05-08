Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP’den istifa ederek AKP’ye katılma kararı aldı.

Köksal'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi. Kararında herhangi bir baskı ya da soruşturma olmadığını ileri süren Köksal, Erdoğan ile görüştüğünü ve destek mesajı aldığını ifade etti.

"BEN BİR KARAR VERDİM"

Gazeteci Barış Yarkadaş'a konuşan Köksal, “Evet ben bir karar verdim. Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılıyorum” dedi.

"ERDOĞAN İLE YARIM SAAT GÖRÜŞTÜM"

Köksal ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü de dile getirdi. Köksal, “Sayın Cumhurbaşkanı ile dün yarım saatten fazla bir süre görüştüm. Sayın Cumhurbaşkanı bana bazı anket çalışmalarından bahsetti ve ankette kişisel uyumun çok yüksek olduğunu gösterdi” dedi.

Erdoğan'ın ayrıca Köksal'a “Parti olarak biz senin arkandayız. Eleştiriler seni etkilemesin. Sen hizmetlerine devam et. Biz sana parti olarak her türlü katkıyı sunacağız ve arkanda duracağız” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

BAŞKA İSİMLER DE GEÇECEK

Bu arada CHP'den daha önce istifa eden Mesut Özaslan ve bazı isimlerin de AKP'ye katılacağı ileri sürüldü.