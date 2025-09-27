Birçok kişi telefonlarını yastık altında, şilte üzerinde veya başucunda bulunduruyor. Bu durum, "telefonlar kansere yol açar mı?" sorusunu gündeme getirdi. NHS Pratisyen Hekimi Dr. Hana Patel, telefonların yaydığı radyofrekans dalgalarının iyonlaştırıcı olmayan aralıkta olduğunu ve DNA'ya zarar verecek enerjiden yoksun olduğunu belirterek, kanser riski iddialarını çürüttü. Dr. Patel, "Cep telefonu kullanımı ile kanser arasında doğrudan bir bağlantı gösteren kesin bir bilimsel kanıt bulunmuyor" dedi.

UYKU KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Telefonla uyumanın en büyük risklerinden biri, uyku düzenini bozması. Uzmanlar, bildirim ve titreşimlerin fark edilmeden beyni uyararak derin uyku ve REM evrelerine geçişi engellediğini belirtiyor. Ayrıca ekranlardan yayılan mavi ışık, uyku hormonu melatonin salgısını baskılayarak biyolojik saatin (sirkadiyen ritim) gecikmesine yol açıyor.

Bu durum, sabahları yorgun uyanmaya, gün içinde dikkat dağınıklığına ve uzun vadede anksiyete ile depresyon riskinin artmasına sebep olabilir.

YANGIN VE ELEKTRİK TEHLİKESİ

Telefonların yastık altında şarj edilmesi, cihazın aşırı ısınarak yangın tehlikesi yaratabileceği uyarılarıyla gündemde. Araştırmalara göre insanların %74’ü telefonlarını gece boyunca yatak odasında şarj ediyor, %11’i ise doğrudan yastık altında bırakıyor. Uzmanlar, güvenlik standartlarına uymayan şarj cihazlarının yangın ve elektrik çarpması riskini artırdığına dikkat çekiyor.

TUVALET KAPAĞINDAN DAHA KİRLİLER

Telefonlar sadece uyku düzenini değil, hijyen koşullarını da tehdit ediyor. Yapılan araştırmalar, bir cep telefonunun tuvalet kapağından 10 kat daha kirli olabileceğini ortaya koydu. Telefon yüzeyinde E.coli, Salmonella ve norovirüs gibi bakterilerin bulunabileceği, bu mikropların yatağa taşınarak sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor.

İŞTE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Uyku uzmanı Martin Seeley, riskleri azaltmak için şu önerilerde bulundu:

Telefonu yatak odası dışında veya en az birkaç adım uzakta tutun.

Gece boyunca şarj etmekten ve onaysız şarj cihazı kullanmaktan kaçının.

Bildirimleri kapatmak için “Rahatsız Etmeyin” veya **“Gece Modu”**nu aktif edin.

Uyumadan 30–60 dakika önce telefon kullanımını bırakın.

Sabahları uyanmak için telefon yerine geleneksel çalar saat kullanın.