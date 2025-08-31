Filipinler'de bilgisayar mühendisliği öğrencisi olan genç bir YouTuber, yapay zeka ile hazırladığı kısa videolar sayesinde bir ayda 9 bin dolar gelir elde ettiğini açıkladı.

21 yaşındaki Mark Lawrence Garilao, "FUNTASTIC YT" adlı YouTube kanalında her gün bir ya da iki video paylaşıyor. NPR'ye konuşan Garilao, videolarını ChatGPT ile yazdığını, animasyon için KlingAI kullandığını ve ardından çeşitli yazılımlarla ufak dokunuşlar yaptığını söyledi.

Hazırladığı içerikler genellikle bir kedi yavrusu ile babasının absürt maceralarını konu alıyor. Örneğin kedinin jelibonlarla dolu bir gölette yüzdüğü videosu neredeyse 2 milyon kez izlendi.

Bugün kanalının 600 bine yakın abonesi bulunuyor ve toplamda 500 milyona yakın görüntülenmeye ulaşmış durumda.

"YAPAY ZEKA ÇÖPLÜĞÜ" TARTIŞMASI

Garilao'nun içerikleri, eleştirmenlerin "yapay zeka çöplüğü" olarak adlandırdığı yeni bir akımın parçası. Bu akımda içerik üreticileri, yapay zeka araçlarıyla hızlıca üretilen ve sosyal medya algoritmalarında hızla yayılan kısa videolar hazırlıyor.

404Media'dan jason Koebler, "Yapay zeka spam içerik üretimini adeta süper güç haline getirdi" derken, Garbage Day bülteninden Adam Bumas, bu tür içeriklerin "sadece etkileşim almak için var olduğunu" söyledi.

PLATFORMLAR ÖNLEM ALMAYA BAŞLADI

Benzer içerikler özellikle YouTube, TikTok ve Instagram gibi platformlarda çoğalırken, şirketler de yeni düzenlemelere gitmeye başladı.

YouTube, "sahte veya yapay içerikler" için yeni kurallar yayınladı.

TikTok ve Instagram ise AI ile üretilen içeriklere etiket getirdi.

Son dönemde yapay zeka ile üretilmiş bebekleştirilmiş podcast yayıncıları, uzaylıların lav servis ettiği ASMR videoları gibi sıra dışı trendler de sosyal medyada hızla yayılıyor.