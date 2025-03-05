Akıllı telefonlar günümüzde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelse de gece boyunca telefonları yastığımızın altına koymak, birçoğumuzun farkında olmadığı sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Elektromanyetik radyasyon uyku bozuklukları ve diğer riskler, bu alışkanlığın uzun vadede sağlığımızı nasıl etkileyebileceğine dair uyarılarla birlikte karşımıza çıkıyor.

UYKU KALİTESİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLENİYOR

Telefonların yaydığı mavi ışığın uyku düzenine etkilerini göz ardı ediliyor fakat yapılan araştırmalarda gece kullanılan telefonlar, melatonin üretimini baskılayarak uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştırabiliyor. Melatonin, vücudun biyolojik saatini düzenleyen ve sağlıklı uyku döngüsünü sağlayan önemli bir hormonlardan biridir ve telefon ekranlarının yaydığı ışık, uyku kalitesini olumsuz yönde etkileyerek yorgunluk ve uykusuzluk gibi problemlere neden oluyor.

Bir diğer endişe ise cep telefonlarının yaydığı düşük seviyeli radyo frekansı radyasyonudur. Uzun süreli maruz kalmanın, özellikle kanser riskini artırabileceği öne sürülürken, ABD Ulusal Toksikoloji Programı tarafından yapılan araştırmalarda, farelerde cep telefonu radyasyonuna maruz kalmanın kanser riskini artırdığı gözlemlenmiştir. İnsanlar üzerindeki etkileri hala tam olarak bilinmemekle birlikte, uzmanlar temkinli olunması gerektiğine dikkat çekiyor.

GECELERİ YASTIK ALTINDA TUTULAN TELEFONLAR UYKUSUZLUK YARATABİLİR

Gece telefon kullanımı sadece radyasyonla sınırlı değil. Bildirimler, titreşimler ve ekran ışığı da uyku düzenini bozarak sabahları yorgun kalkmamıza neden olabilir. Telefonu yastık altında tutmak, gece boyunca uykusuzluk yaratacak alışkanlıklar doğurabilir. Öte yandan şarj halindeki telefonun aşırı ısınma riski, telefonun yangın tehlikesi oluşturmasına yol açabilirken, telefonunuzu güvenli bir alanda şarj etmek önemlidir.