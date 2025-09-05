Uzmanlar, Android kullanıcılarını hedef alan bu uygulamaların, kullanıcıların haberi olmadan uygulama içi satın alımlar yaptığı, hatta banka kartlarından doğrudan para çekebildiğini açıkladı. Bankacılık ve finans uygulamalarının yaygınlaşmasını fırsata çeviren dolandırıcıların, kişisel veriler ile finansal bilgilere kolayca ulaşabildiği kaydedildi.

KRİPTO PARA YATIRIMCILARI HEDEFTE

Siber güvenlik şirketi Cyble’ın araştırmasına göre, söz konusu zararlı yazılımlar en çok kripto para yatırımcılarını hedef alıyor. Kullanıcılar sahte sitelere yönlendirilerek “mnemonic phrase” gibi kritik güvenlik bilgilerini paylaşmaya teşvik ediliyor. Bu yöntemle kripto cüzdanlarının tamamen boşaltıldığı vakalar tespit edildi.

DERHAL SİLİNMESİ GEREKEN UYGULAMALAR

Uzmanlar, binlerce kullanıcının banka hesaplarından izinsiz para transferi ve harcama şikayetinde bulunduğunu açıkladı.

Risk oluşturan uygulamalardan bazıları şöyle:

Pancake Swap

Suite Wallet

Hyperliquid

Raydium

BullX Crypto

UYGULAMARALARA GEREKSİZ İZİNLER VERMEYİN

Siber güvenlik uzmanları, kullanıcıların güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama indirmemeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca uygulamalara gereksiz izinler verilmemesi, hesap güvenliği için kritik öneme sahip adımlar arasında gösterildi.