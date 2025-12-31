USB girişleri artık hayatın her alanında karşımıza çıksa da pek çok kullanıcı, telefonunu ya da tabletini bazı USB portlarına taktığında şarjın beklenenden çok daha yavaş dolduğunu fark ediyor. Dizüstü bilgisayar, televizyon ya da priz üzerindeki USB girişleri çoğu zaman klasik adaptörler kadar verimli olmuyor.

Teknoloji sitesi SlashGear'da, bu farkın nedenleri basit şekilde açıklandı.

Uzmanlara göre en temel neden, her USB portunun aynı amaçla tasarlanmamış olması. Özellikle eski tip USB 2.0 girişleri, hızlı şarj için değil veri aktarımı için üretildi. Bu portlar flaş bellek veya klavye gibi çevre birimleri için yeterli olsa da, büyük bataryaya sahip modern akıllı telefonlar için oldukça yetersiz kalıyor.

GÖRÜNÜŞ ALDATICI OLABİLİR

USB girişi yeni nesil gibi görünse bile, çıkış gücü bilinçli olarak sınırlandırılmış olabilir. Dizüstü bilgisayar, televizyon ve benzeri elektronik cihazların üreticileri, ısınmayı ve enerji yükünü azaltmak için USB portlarının verdiği gücü kısabiliyor. Sonuç olarak cihaz şarj oluyor ama çok yavaş.

EN ZAYIF HALKA HIZI BELİRLİYOR

Hızlı şarj destekli bir cihaza sahip olsanız bile, sistemdeki en zayıf parça şarj hızını belirliyor. Örneğin, 140 watt'a kadar şarj destekleyen bir dizüstü bilgisayarı, sadece 60 watt taşıyabilen bir kabloyla bağlarsanız, cihaz daha yüksek hızlara çıkamıyor.

Aynı durum adaptörler için de geçerli. Telefonla birlikte gelen şarj aleti, her zaman cihazın desteklediği en yüksek şarj hızını veremeyebiliyor.

İŞTE EN İYİ ÇÖZÜM

Uzmanlar, cihazın ihtiyacından daha yüksek güce sahip bir adaptör kullanmayı ve USB Power Delivery (USB-PD) gibi uyumlu hızlı şarj standartlarını destekleyen ürünleri tercih etmeyi öneriyor.

Bir USB portunun gerçekte ne kadar güç verdiğini merak edenler için en pratik yöntem ise USB güç test cihazları. Bu küçük aparatlar, port ile cihaz arasına takılarak voltaj ve watt değerlerini anlık olarak gösteriyor.