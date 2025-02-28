Dolandırıcılar telefonunuza erişmek için her yolu deniyor. Eğer cihazınıza sızarlarsa, kişisel bilgilerinizi çalıp şantaj yapabilir, banka hesaplarınıza ulaşabilir, hatta fiziksel olarak sizi takip edebilirler.

Peki, telefonunuzun casus yazılım içerip içermediğini nasıl anlarsınız? İşte dikkat etmeniz gereken dört önemli işaret...

MİKROFON KULLANIM KAYITLARINI KONTROL EDİN

Telefonunuzun sensörlerini nasıl kullandığını düzenli olarak takip etmek büyük bir güvenlik önemlidir. Mikrofon da bunlardan biri...

Android cihazlarda: Ayarlar > Uygulamalar > İzinler sekmesine giderek mikrofonunuzu hangi uygulamaların kullandığını kontrol edebilirsiniz.

iPhonelarda ise: Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Uygulama Gizlilik Raporu yolunu izleyerek bu özelliği açabilirsiniz.

Ayrıca telefonunuzdaki tüm uygulamaların kamera, mikrofon ve konum erişimlerini gözden geçirin. Bu erişimleri yalnızca gerçekten gerekli olan uygulamalara verin.

Özellikle şüpheli uygulamalara fotoğraf galerinizin tamamına erişim izni vermekten kaçının. Aksi takdirde kimlik bilgilerinizin, özel belgelerinizin ve banka bilgilerinizi içeren fotoğraflarınızın ele geçirilmesi riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

EKRANDAKİ UYARI NOKTALARINA DİKKAT EDİN

Telefonunuzun mikrofon veya kamerası aktif olduğunda bunu fark etmeyebilirsiniz. Neyse ki hem Android hem de iPhone, bu tür erişimlere dair uyarı işaretleri sunuyor.

iPhone'da mikrofon kullanıldığında ekranın üst kısmında turuncu bir nokta, kamera kullanıldığında ise yeşil bir nokta beliririr.

Android cihazlarda ise mikrofon veya kamera kullanımı sırasında ekranın köşesinde ilgili simge çıkar.

Eğer yeni yüklediğiniz bir uygulamayı kullanırken hiçbir sebep yokken mikrofon veya kamera simgesinin aktif olduğunu görüyorsanız, derhal o uygulamayı kaldırın.

ARKA PLANDAKİ ŞÜPHELİ FAALİYETLERİ TAKİP EDİN

Casus yazılımlar genellikle arka planda çalışarak veri toplar. Bu yüzden, telefonunuzda şüpheli bir uygulama olup olmadığını anlamak için pil ve veri kullanımını takip edin.

Android kullanıcıları: Ayarlar > Pil veya Aygıt Bakımı > Pil kullanımı menüsüne girerek uygulamaların pil tüketimini kontrol edebilir.

iPhone kullanıcıları: Ayarlar > Pil sekmesine giderek hangi uygulamaların ne kadar pil tükettiğini ve hangilerinin arka planda çalıştığını görebilir.

Ayrıca Ayarlar > Hücresel Veri sekmesine giderek hangi uygulamanın interneti ne kadar kullandığını görebilirsiniz. Eğer fazla veri tüketen ama sizin çok az kullandığınız bir uygulama varsa, telefonunuzdan veri çalıyor olabilir...

KONUM TAKİBİNE DİKKAT EDİN

Telefonunuzun konum servisleri siz farkında olmadna sizi izleyen biri tarafından kullanılabilir.

Android kullanıcıları: Ayarlar > Konum > Uygulama izinleri yolunu izleyerek hangi uygulamaların konumunuzu takip ettiğini görebilir ve gereksiz olanların erişimini kapatabilirsiniz.

iPhone kullanıcıları: Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Konum Servisleri > Konum Paylaşımı sekmesinden sizi takip eden bir kişi olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Öneri: Konum erişimini "Her Zaman Açık" yerine "Yalnızca Uygulamayı Kullanırken" şeklinde ayarlayın.