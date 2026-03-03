Lityum iyon pillerin şişmesi, genellikle aşırı ısınma, doğal aşınma, düşük kaliteli şarj cihazı kullanımı veya mekanik hasarlar sonucunda pil içerisinde gaz birikmesiyle meydana gelir. BGR'nin yayımladığı rapora göre, bu durum sadece teknik bir arıza değil, ciddi bir yangın tehlikesidir. İlk bakışta sadece hafif bir ekran ayrılması gibi görünen bu belirti, hızlı ve dikkatli hareket edilmesini gerektirir.

ŞİŞMİŞ BATARYAYI ANLAMANIN YOLLARI

Cihazınızın pilinin şişip şişmediğini tespit etmek için kasanın formuna dikkat etmeniz hayati önem taşır. En belirgin işaret, ekranın arka çerçeveden uzaklaşması veya arka kapağın dışa doğru kalkmasıdır. Cihazınız düz bir zeminde dengesiz duruyor veya sallanıyorsa bu durum kasanın deforme olduğunun kanıtıdır. Diğer kritik belirtiler ise şunlardır:

Düğmelerin eskisi gibi basmaması veya takılı kalması.

Ekranın bir kısmının yerinden oynaması.

Kılıfa bastırıldığında gıcırtı seslerinin gelmesi.

Akıllı telefonun alışılmadık derecede kalınlaşması.

Pilin çok çabuk boşalması veya cihazın aşırı ısınması.

ASLA KENDİNİZ MÜDAHALE ETMEYİN

Uzmanlar, şişmiş bir pili asla delmeye çalışmamanız veya cihazı kendi başınıza açmamanız konusunda uyarıyor. Hasarlı bir lityum iyon pil, küçük bir darbe veya delinme durumunda oksijenle temas ederek anında alev alabilir. Cihazda deformasyon fark edildiği an telefon kapatılmalı ve kesinlikle şarja takılmamalıdır.

SERVİSE GİTENE KADAR BU ÖNLEMLERİ ALIN

Cihazı yetkili bir servis merkezine ulaştırana kadar güvenli bir şekilde muhafaza etmek gerekir. Akıllı telefonun metal bir kap veya seramik karo gibi yanıcı olmayan yüzeylerde tutulması, çevredeki eşyaların güvenliği için kritiktir. Gelecekte benzer risklerden kaçınmak adına orijinal şarj aletleri kullanılmalı, telefon sürekli olarak %100 şarjda bırakılmamalı ve aşırı ısınmasına izin verilmemelidir. Pil ömrü gözle görülür şekilde azaldığında, şişmesini beklemeden değişim yapılması en güvenli yoldur.