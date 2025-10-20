Siyasi gerginliklerin arttığı günlerde sosyal medya araçlarına yönelik bant daraltması ya da erişim engeline başvuran siyasi iktidar, milyonlarca kullanıcıyı farklı bir tehlikenin kucağına itiyor.



İnternette özgürce dolaşabilmek için çeşitli VPN uygulamalarına başvuran kullanıcılar, bu alana yönelen dolandırıcıların hedefi haline gelmiş durumda. Uzmanlar, son yıllarda dolandırıcıların VPN ve 'IP-TV' görüntüsü veren uygulamalar ile mobil mağazalarda yer aldığına dikkat çekerek, milyonlarca indirilen uygulamaların dahi kullanıcıların en mahrem bilgilerine gizlice eriştiğini belirtti.

BU UYGULAMALAR KARTINIZDAN PARA ÇEKİYOR



Çoğunlukla 'Android' işletim sistemine sahip telefonları hedef alan kullanıcılar, kaçak yayınların ücretsiz şekilde izlenebildiği 'İnat Box' uygulamasının taklidini üreterek milyonlarca kullanıcıya erişmeyi başardı.



Uygulamanın, kullanıcılara haber vermeksizin tanımlı kartlarından çekim yapmasıyla birlikte patlak veren skandalın ardından söz konusu usulsüzlüğe başvuran farklı mobil applerin de yer aldığı ortaya çıktı.





Güvenlik uzmanları, “Modpro IP TV + VPN” adı altında yayılan uygulamanın da kullanıcıların ödeme bilgilerini izinsiz şekilde kullandığı sonucuna vardı.



Öte yandan yapılan araştırmalara göre son yıllarda popüler hale gelen Call Recorder Pro, Handy Translator Pro, Heart Rate & Pulse Tracker ve GPS Location Tracker uygulamalarında da zararlı yazılım bilgileri bulunmakta.