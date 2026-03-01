Son yıllarda artan akıllı telefon kullanımı, dolandırıcıların da odağını bu alana kaydırmasına neden oldu.



Akıllı telefonlarda milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulamalar hayatımızın değişmez bir parçası haline gelirken, tüm uyarılara rağmen bu uygulamaların içine zararlı yazılımlar yüklenmeye devam ediyor.



Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkede yaygın olarak kullanılan 11 uygulamanın kullanıcılardan habersiz şekilde 'uygulama içi satın alma' işlemi gerçekleştirdiği tespit edildi.



BU 11 UYGULAMAYI TELEFONUNUZDAN SİLİN



Bu uygulamalar genellikle masum bir QR kod tarayıcı, PDF okuyucu veya sistem hızlandırıcı gibi görünüp arka planda kredi kartı bilgilerinizi çalıyor veya sizi premium servislere üye yapıyor.



İşte 2025 ve 2026 raporlarına göre tespit edilen ve cihazınızdan hemen silmeniz önerilen bazı kritik uygulamalar ve kategoriler:





AquaTracker (Su takip uygulaması)

Scan Hawk (QR ve Barkod tarayıcı)

ClickSave Downloader (Video/dosya indirici)

Water Time Tracker

Be More (Fitness takipçisi)

BeatWatch

TranslateScan (Çeviri ve tarama)

Handset Locator (Telefon bulucu)

Handy Translator Pro

Heart Rate and Pulse Tracker

Geospot: GPS Location Tracker