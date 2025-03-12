Yeni yapılan bir araştırma, televizyon izleme süresini günde 1 saat veya daha az ile sınırlamanın kalp hastalıkları riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Hong Kong’daki bilim insanları, hareketsiz bir yaşam tarzının kalp krizi ve felç gibi ciddi sağlık sorunları için önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çekti.

Günde 2 saat veya daha fazla televizyon izleyen kişilerin, atardamarlarda plak birikmesine bağlı kalp hastalıklarına yakalanma olasılığının yüzde 12 daha fazla olduğunu gösterdi. Aynı zamanda katılımcıların Tip 2 diyabet geliştirme genetik riski de değerlendirildi. Bu hastalık kalp hastalıkları kalp krizi ve felç riskini artırabiliyor.

Genetik riski yüksek bireylerde ise daha az televizyon izlemek, bu risklerin etkilerini dengelemeye yardımcı oluyor. Hong Kong Üniversitesi Pokfulam Halk Sağlığı Okulu'ndan Profesör Youngwon Kim, "Günümüzde televizyon izleme alışkanlığı, hareketsiz yaşamın önemli bir parçası haline gelmiş durumda ve bu durum, kalp hastalığı riskini artırmakla tutarlı bir şekilde ilişkili" ifadelerine yer verdi.

Çalışma, günde 1 saatten az televizyon izleyenlerin, sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürme konusunda daha fazla fırsat elde ettiklerini vurguladı ve AHA Fiziksel Aktivite Komitesi Başkanı Dr. Damon Swift ise, oturma süresinin sınırlanmasının, özellikle Tip 2 diyabet riski taşıyan kişilerde sağlık iyileştirmelerine katkı sağlayabileceğini açıkladı.