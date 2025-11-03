ABD’nin Wichita kentinde, eski haber spikeri Angelynn Mock (47), annesi Anita Avers’i (80) bıçaklayarak öldürmekle suçlanıyor. Olay sonrası Mock, 1 milyon dolar kefalet bedeliyle cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, olay yerine ulaştığında evin bahçesinde Mock’u tespit etti. Eve giren ekipler, Anita Avers’i yatağında kanlar içinde ve hareketsiz halde buldu. Yaşlı kadının birden fazla bıçak darbesi aldığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında Mock’un vücudunda kesik izleri olduğu ve tedavisinin ardından gözaltına alındığı bildirildi. Olayın kesin nedeni henüz açıklanmadı.

Angelynn Mock’un 2011–2015 yılları arasında St. Louis’te Fox 2 kanalında haber spikeri ve muhabir olarak çalıştığı, daha sonra satış departmanına geçtiği ve son olarak bir yazılım şirketinde görev yaptığı öğrenildi. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.