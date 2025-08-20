Artan enerji maliyetleriyle birlikte vatandaşlar elektrik faturalarını düşürmenin yollarını arıyor. Ancak televizyonlarda bulunan ve çoğu kişinin farkında olmadığı bir ayar, faturaları yarıya kadar indirebiliyor.

Televizyonun menüsünde yer alan “tasarruf modu” veya “enerji tasarrufu” seçeneği, ekran parlaklığını, görüntü ayarlarını ve enerji tüketimini optimize ederek büyük avantaj sağlıyor.

Tasarruf modu açıldığında televizyon, gereksiz yere yüksek parlaklıkta çalışmıyor ve kullanılmadığı anlarda otomatik olarak düşük enerji moduna geçiyor. Özellikle LED ve LCD televizyonlarda bu özellik, enerji harcamasını ciddi şekilde düşürüyor.

Parlaklık kontrolü: Gereksiz yüksek ışık kullanımını önleyerek ekranı ortama göre ayarlıyor.

Otomatik kapanma: Belirli bir süre kullanılmadığında cihazı uyku moduna alıyor.

Enerji dengesi: Görüntü kalitesini korurken elektrik tüketimini minimum seviyeye indiriyor.

Enerji uzmanları, tasarruf modunun sadece televizyonlarda değil, diğer elektronik cihazlarda da benzer faydalar sunduğunu belirtiyor. Özellikle sürekli açık kalan televizyonlarda bu özellik aktif hale getirildiğinde faturaların yarı yarıya düştüğü gözlemleniyor.

Elektrik fiyatlarının sürekli yükseldiği günümüzde, küçük ayarlarla büyük tasarruf sağlamak mümkün.

Televizyonun tasarruf modunu aktif etmek hem faturaları hafifletiyor hem de cihazın ömrünü uzatıyor. Uzmanlar, televizyon kullanan herkese bu özelliği mutlaka açmalarını tavsiye ediyor.