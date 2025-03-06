Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gastronomi Tesislerinde Müzik Lisansına İlişkin İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. AKM'de gerçekleştirilen törene müzik ve gastronomi sektörlerinin temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

"TELİF HAKKI ALANINDA YENİ DÖNEM"

Törende konuşan Ersoy, "Müzik Lisansına İlişkin İş Birliği Protokolü" ile gastronomi tesisleri ve müzik meslek birlikleri arasında, telif hakkı alanında yeni bir dönem başlattıklarını söyledi.

Bakanlık olarak telif hakları alanındaki çalışmalarda temel hedeflerinin Türkiye'nin kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunmak olduğunu dile getiren Ersoy, "İyi işleyen bir telif hakkı sisteminden söz edebilmek için hak sahipleri, kullanıcılar ve toplumun geneli arasında, hakkaniyetli ve uyumlu bir menfaat dengesinin bütün unsurlarıyla tesis edilmesi elzemdir. Bu dengenin sağlanmasında, telif hakkı sahiplerini temsil eden meslek birliklerini vazgeçilmez paydaşlarımız olarak görüyoruz. Zira sizlerin de malumudur ki sanatçıların bireysel çabalarıyla kendi haklarını takip edemeyeceği alanların olması toplu lisans sistemini doğurmuştur." dedi.

Bakan Ersoy, müzik sektörü meslek birliklerinin bu sistemin en köklü ve güçlü aktörleri olarak binlerce hak sahibini, milyonlarca şarkı ve on binlerce kullanıcıyı bir araya getirerek telif sisteminin işlemesini sağladığını, bu sayede hak sahiplerinin telif gelirine ulaşabildiğini, kullanıcıların ise dünya müzik repertuvarından yararlanma hakkını elde ettiğini kaydetti.

"KONAKLAMA TESİSLERİNDE MÜZİK LİSANS BELGESİ UYGULAMASINI BAŞLATTIK"

Türkiye'de toplu lisanslama sisteminin 42 yıllık bir geçmişe sahip olduğuna dikkati çeken Ersoy, şu bilgileri verdi:

-Ancak böylesi uzun bir süreye rağmen özellikle otel, restoran, kafe gibi halka açık yerlerin lisanslanmasındaki anlaşmazlıklar, çeşitli nedenlerle bugüne kadar çözülememiştir. Biz, bu anlaşmazlıkları gidermek ve koruma-kullanma dengesine dayanan bir telif hakları sistemini tesis etmek için 2023 yılında önemli bir adım attık.

-Müzik meslek birliklerimiz MESAM, MSG, MÜYAP, MÜYORBİR, MÜZİKBİR, MÜYABİR, TSMB ve konaklama tesislerini temsilen TÜROFED ve TUROB ile işbirliği içerisinde, konaklama tesislerinde müzik lisans belgesi uygulamasını başlattık. Bu işbirliği, her iki taraf için de son derece olumlu sonuçlara hızlı şekilde ulaşmamızı sağlamıştır.

-Lisanslama sisteminin bu şekilde tabana yayılması ise eser sahibi ve sanatçıların elde ettiği telif gelirinde ciddi bir artışı beraberinde getirmiştir. Son iki yıldaki bu artış yüzde 345 gibi rekor bir seviyeye ulaşmıştır.

-Lisanslı otel sayısı ise uygulama öncesine göre 7 kat artışla 14 bine ulaştı. Ayrıca, turizm ve müzik sektörleri açısından olumsuz sonuçlar doğuran ve yargıya da yansıyan anlaşmazlıkları yine bu uygulamamız ile sonlandırmış olduk.

-Uygulamadan önce, telif ihlalleri sebebiyle meslek birliklerinin konaklama tesisleri aleyhinde başlattığı 5 bin tane hukuki işlem bulunuyordu. Müzik lisans belgesi uygulaması sonrasında ise hakkında hukuki işlem başlatılan tek bir konaklama tesisi bile bulunmamaktadır. Böylece, telif hakkı sahipleri ile konaklama tesisleri arasında 40 yıldır süregelen sorun, hakkaniyete uygun bir şekilde çözümlenmiştir.

Bakan Ersoy, konaklama tesislerinde yakalanan başarının gastronomi tesisleri için de tekrarlanmasının önemine değinerek, şöyle devam etti:

-Dolayısıyla taraflar arasında, Bakanlığımızın koordinasyonunda bir müzakere süreci başlattık. Müzik meslek birliklerini temsilen MSF ve MÜZFED, gastronomi sektörünü temsilen TURYID ve TÜRES masada yer aldı.

-Paydaşlarımızın çözüm odaklı yaklaşımları sayesinde de güzel bir sonuç elde ettik. Müzik meslek birliklerimiz tek elden lisanslama yapmayı ve tarife bedellerini ortalama yüzde 70 oranında indirmeyi kabul etti. TURYID ve TÜRES ise üyelerini telifli müzik kullanmaya teşvik etmek ve bu konuda üyelerin koordinasyonunu sağlamak sorumluluğunu üstlendi.

-Gelinen noktada TURYID ve TÜRES üyesi işletmeler, kapasitelerine ve işletme türlerine göre belirlenmiş, uygun ve orantılı bedeller karşılığında milyonlarca yerli ve yabancı şarkıyı kullanabilecek. Biz bu protokolü lokanta, restoran, kafe, eğlence tesisleri gibi büyük müşteri kitlesi olan ve müzikten faydalanan işletmelerin yıllardır yaşadığı telif anlaşmazlıklarının çözümünde önemli bir eşik olarak görüyoruz.

-İnanıyorum ki konaklama tesislerimize yönelik uygulamamızda olduğu gibi bu işbirliği de hem müzisyenlerin hak ettikleri telif gelirine ulaşmasına hem de gastronomi işletmelerinin hizmet kalitesine ve müşteri memnuniyetine önemli katkılar sunacaktır ve yine taraflar açısından yıpratıcı sonuçlar doğuran yargı süreçlerinin de önüne geçilecektir.

Bakan Ersoy'un ardından imza törenine katılan meslek birliği temsilcileri de konuya ilişkin görüşlerini dile getirerek süreçte katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür etti.