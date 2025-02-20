TEM Otoyolu Çatalca gişeler mevkiinde atık madde yüklü tanker, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle virajı alamayarak devrildi. Kazada tanker içinde sıkışan şoför yaralı olarak kurtarılırken yol bir süre trafiğe kapandı.
Alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'na bağlandığı esnada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KZT 395 plakalı atık yüklü tanker, virajı alamayarak devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Tanker içerisinde sıkışan şoför, itfaiye ekiplerinin ön camı kesmesiyle yaralı olarak çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan tanker şoförü hastaneye kaldırıldı. Yola dökülen mazot nedeniyle ekipler kumlama çalışması yaparken, tankerin vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.
'40 DAKİKADIR İLERLEYEMİYORUZ'
Yolun açılmasını bekleyen TIR sürücüsü Aziz Şeker, "Atık yüklü tanker devrilmiş, ben tam olarak göremedim. Şoför yaralıymış, hastaneye kaldırılmış. Ne durumda bilmiyoruz. Yarım saat, 40 dakikadır ilerleyemiyoruz, kaldık. Şu anda vinçle tankeri kaldırmaya çalışıyorlar" dedi.