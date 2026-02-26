Market, restoran ve toplu taşımada hız kazandıran temassız ödeme sistemi, özellikle küçük tutarlı alışverişlerde büyük kolaylık sağlıyor. Ancak kartın kaybolması ya da bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda kullanıcılar fark etmeden işlem yapılabildiği belirtiliyor.

Finans uzmanları, temassız kredi kartı güvenliği için en etkili yöntemin anlık bildirim sistemi olduğunu vurguluyor.

“TELEFON BİLDİRİMİ AÇIK OLSUN” UYARISI

Bankacılık çevrelerinden yapılan uyarılara göre, mobil uygulamalarda yer alan harcama anlık bildirim (push notification) özelliği kapalı olan kullanıcılar, hesap hareketlerini geç fark edebiliyor.

Bu nedenle temassız kredi kartı kullanan herkesin:

-Mobil bankacılık uygulamasına giriş yapması,

-“Kart ayarları” veya “Bildirim tercihleri” bölümüne girmesi,

-Harcama ve işlem bildirimlerini aktif hale getirmesi öneriliyor.

Anlık bildirim sayesinde karttan yapılan her işlem saniyeler içinde telefona geliyor. Böylece şüpheli bir harcama anında fark edilip bankaya hızlıca bildirilebiliyor.

DOLANDIRICILIK VAKALARINDA ERKEN FARK KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlara göre temassız kart dolandırıcılığında en büyük avantaj, işlemin erken tespit edilmesi. Şüpheli harcama anında bankayla iletişime geçildiğinde kart iptal edilerek daha büyük mağduriyetlerin önüne geçilebiliyor.

Ayrıca kullanıcıların temassız işlem limitlerini düşürmeleri ve düzenli hesap kontrolü yapmaları da öneriliyor.

EK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

-SMS ve uygulama bildirimlerini kapatmayın.

-Kart kaybolduğunda vakit kaybetmeden iptal ettirin.

-Kart bilgilerinizi ve doğrulama kodlarını kimseyle paylaşmayın.

-Ortak Wi-Fi ağlarında bankacılık işlemi yaparken dikkatli olun.