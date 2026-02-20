

Market, dolmuş, kafe… Gün içinde saniyeler içinde ödeme yapmayı sağlayan temassız kredi kartları artık hayatın vazgeçilmezleri arasında. Ancak hız ve pratiklik, güvenlik açıklarını da beraberinde getirebiliyor.

Zonguldak’ta yaşanan olay, bu riskin ne kadar büyük boyutlara ulaşabileceğini gözler önüne serdi.

CÜZDANINI DÜŞÜRDÜ, HESABI BOŞALTILDI

Dolmuşta cüzdanını düşüren bir vatandaş, kaybını fark ettikten kısa süre sonra telefonuna gelen banka bildirimleriyle sarsıldı.

Cüzdanında yalnızca kimlik ve bir miktar nakit olduğunu düşünen mağdur, mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde büyük şok yaşadı. Hesabından toplam 135 bin TL’lik harcama yapıldığı ortaya çıktı.

Olay, temassız kart kullanımında güvenlik önlemlerinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gündeme taşıdı.

TEMASSIZ KART MAĞDURU OLMAMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Siber güvenlik uzmanları ve bankacılık yetkilileri, benzer olayların önüne geçmek için şu önlemleri öneriyor:

- Anlık işlem bildirimlerini açın

Bankanızın mobil uygulamasında “işlem bildirimi” özelliğini aktif hale getirin. Böylece kartınızdan yapılan en küçük harcama bile anında telefonunuza düşer.

- Temassız limitinizi düşürün

Günlük temassız işlem limitinizi ihtiyacınıza göre sınırlandırın. Yüksek limitler, kayıp durumunda zararı büyütebilir.

- Kartınızı anında dondurun

Cüzdanınızı kaybettiğinizi fark ettiğiniz anda mobil uygulamadan kartınızı “geçici olarak kullanıma kapat” seçeneğiyle dondurun. Bu işlem saniyeler içinde yapılabiliyor.

- SMS veya uygulama onayı şartı koyun

Belirli bir tutarın üzerindeki işlemler için ek doğrulama (SMS şifresi veya mobil onay) zorunluluğunu aktif tutun.

KARTINIZ ÇALINIRSA YA DA KAYBOLURSA NE YAPMALISINIZ?

Böyle bir durumda zamanla yarış başlar. İşte atmanız gereken 4 kritik adım:

- Kartı dijital olarak kapatın

Müşteri hizmetlerine bağlanmayı beklemeden mobil uygulama üzerinden kartınızı kapatın veya temassız/internet alışverişine kapatın.

- Bankaya resmi bildirim yapın

Ardından mutlaka bankanızın çağrı merkezini arayarak “kayıp/çalıntı” bildirimi oluşturun. Bu işlem, hukuki sorumluluğunuzun sınırlandırılması açısından büyük önem taşır.

- Harcama itirazında bulunun

Bilginiz dışında yapılan işlemler için bankanıza yazılı “harcama itiraz formu” gönderin. Bankaların temassız ve şifresiz işlemler için belirli koruma mekanizmaları bulunuyor.

- Polis tutanağı alın

En yakın polis merkezine giderek ifade verin ve tutanak tutturun. Bu belge, bankayla yürütülecek süreçte en güçlü dayanaklardan biri olacaktır.

UZMANLARDAN NET UYARI:

Temassız ödeme sistemleri hayatı kolaylaştırsa da kontrolsüz kullanım ciddi maddi kayıplara yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle yüksek limitli kart kullanan vatandaşların mobil bankacılık ayarlarını mutlaka gözden geçirmesi gerektiğini vurguluyor.