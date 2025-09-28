Son yıllarda kredi kartıyla yapılan ödemelerde dolandırıcılık vakaları hızla artıyor. Çoğu kişi riskin internet alışverişlerinde olduğunu düşünse de uzmanlara göre asıl tehlike farklı alanlarda gizli. Güçlü kimlik doğrulama sistemleri sayesinde online ödemeler artık çok daha güvenli. Buna rağmen dolandırıcıların en çok yöneldiği işlemler temassız ödemeler ve küçük tutarlı harcamalar.

EN ÇOK TEMASSIZ ÖDEMELER HEDEFTE

Dolandırıcılar özellikle PIN kodu gerektirmeyen hızlı işlemleri tercih ediyor. Market kasalarında, toplu taşıma noktalarında ya da küçük alışverişlerde yapılan temassız ödemeler en riskli alanlar arasında çünkü bu işlemler çoğu zaman saniyeler içinde gerçekleşiyor ve kart sahibinin farkına varması uzun sürebiliyor.

FİZİKSEL KART KAYBI DAHA AZ, AMA HALA TEHLİKELİ

Son dönemde kayıp ya da çalıntı kartlarla yapılan dolandırıcılık vakalarında azalma gözlense de risk ortadan kalkmış değil. Kartınız fiziksel olarak ele geçirildiğinde, temassız ödeme limiti dahilinde şifresiz alışveriş yapılabiliyor. Bu da kısa sürede çok sayıda harcamaya yol açabiliyor.

KART BİLGİLERİ KOPYALANABİLİYOR

Bankalar gelişmiş güvenlik sistemleri sunsa da dolandırıcılar açıkları takip ediyor. Özellikle temassız ödeme noktalarında kullanılan basit cihazlarla kartın bilgileri kopyalanabiliyor. NFC teknolojisini hedef alan bu yöntemler, fark edilmesi zor kayıplara yol açabiliyor.

KART SAHİPLERİ NE YAPMALI?

- Temassız ödeme limitinizi kontrol altında tutun.

- Bankanızın mobil uygulamasından anlık bildirimleri açın.

- Kart bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.

- Şüpheli işlem fark ettiğinizde hemen bankanıza bildirin.