

Bankacılık teknolojilerindeki hızlı gelişim, kullanıcıların alışverişte zamandan tasarruf etmesini sağlıyor. Temassız ödeme özelliği, kartı POS cihazına yaklaştırarak saniyeler içinde işlem yapma imkânı sunuyor. Ancak uzmanlara göre bu kolaylığın bazı riskleri de bulunuyor.

Uzmanlar, temassız kredi kartı özelliği açık olan kullanıcıların dolaylı biçimde veri hırsızlığı ve izinsiz harcama riskiyle karşılaşabileceğini belirtiyor. Bu nedenle hem bilinçli kullanım hem de doğru güvenlik önlemleri artık her zamankinden daha önemli hale geliyor.

TEMASSIZ KARTLARDA EN YAYGIN RİSKLER

Uzmanlara göre temassız kartlarda en büyük risk, düşük limitli işlemlerde şifre gerektirmemesi. Bu durum, kötü niyetli kişilerin temassız sinyal okuyabilen cihazlarla küçük tutarlarda işlem yapabilmesine zemin hazırlayabiliyor.

Uzmanlar, birçok kullanıcının kartını cüzdanında veya çantasında taşırken güvenli olduğunu düşündüğünü ancak bunun yanıltıcı olabileceğini belirtiyor.

Bu şekilde yapılan küçük meblağlı izinsiz işlemler fark edilmeyebilir ve kullanıcılar uzun süre zararı anlamayabilir. Ayrıca temassız özellik, yakın mesafede veri kopyalama (skimming) gibi tekniklerle de kötüye kullanılabiliyor.

Uzmanlar, temassız kart kullanımında alınabilecek bazı basit önlemlerin büyük fark yaratabileceğini belirtiyor:

- Temassız özelliğini kapatın veya limitinizi düşürün. Bankanızın mobil uygulamasından bu ayarları kolayca yapabilirsiniz.

- Temassız ödemeyi sadece güvenilir noktalarda kullanın. Kalabalık alanlarda kartınızı çıkarmamaya dikkat edin.

- Bildirimleri aktif edin. Her işlem sonrası SMS veya mobil bildirim almak, izinsiz işlemleri erken fark etmenizi sağlar.

- Kartınızı koruyucu kılıfla taşıyın. RFID korumalı cüzdanlar, kartın sinyal yaymasını engelleyerek temassız okuma girişimlerine karşı koruma sağlar.

GÜNDEN GÜNE TEMASSIZ KULLANIMI ARTIYOR

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, Türkiye’de temassız işlem hacmi son bir yılda yüzde 40’a yakın artış gösterdi. Ancak bu artışa rağmen kullanıcıların büyük bir kısmı, temassız özelliğin güvenlik ayarlarını kişiselleştirmediğini belirtiyor.

Uzmanlara göre, teknolojik kolaylığın bilinçsiz kullanım ile birleşmesi, güvenlik zafiyetini artırıyor.

Temassız kredi kartları doğru kullanıldığında güvenli ve pratik bir ödeme yöntemi sunuyor. Ancak bu teknolojinin sağladığı kolaylık, dikkatsizlikle birleştiğinde risk yaratabiliyor.

Uzmanlar, kullanıcıların bankalarıyla iletişimde kalmasını, kart ayarlarını düzenli kontrol etmesini ve her işlem sonrası bildirimleri takip etmesini öneriyor.

“Teknoloji hızla gelişiyor; güvenlik farkındalığı da aynı hızda artmalı,” diyen uzmanlar, temassız kredi kartı özelliği açık olanların bilinçli hareket etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.