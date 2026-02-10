Küresel ödeme ekosisteminde NFC teknolojisinin yaygınlaşması, işlem hızını optimize ederken bireysel siber güvenlik açıklarını yeni bir boyuta taşıdı. Finansal analizler, kullanıcıların büyük bir kısmının banka tarafından atanan standart limitleri ve yetkilendirmeleri kullanmaya devam ettiğini, bu durumun ise olası suistimallere karşı savunmasız bir zemin hazırladığını gösteriyor.

Finans uzmanları, temassız kartların güvenlik mimarisinin iki temel sütun üzerine kurulu olduğunu belirtti: İşlem başına limit ve günlük toplam limit. Birçok kullanıcı yalnızca işlem başına uygulanan, mevcut uygulamada 1.500 TL, sınırı dikkate alsa da, asıl risk "günlük kümülatif limit" yönetiminde yatıyor.

Uzman görüşlerine göre, bankacılık uygulamaları üzerinden kişiselleştirilmemiş bir kart, kayıp veya çalıntı durumunda günlük toplam limitin tamamının, şifre doğrulama mekanizmasına takılmadan tüketilmesine yol açıyor.

FİNANSAL GÜVENLİK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Dijital güvenlik kapsamında, bir finans uzmanının perspektifinden kritik öneme sahip protokoller şunlar:

Dinamik limit belirleme:

Kullanıcının aylık harcama projeksiyonuna uygun olarak, günlük temassız işlem adedi ve toplam tutarının banka ara yüzünden manuel olarak sınırlandırılması.

Coğrafi yetkilendirme kontrolü:

Yurt dışı seyahat periyotları haricinde, kartın uluslararası temassız işlemlere kapalı tutulması, bu sayede sınır ötesi kaynaklı dijital kopyalama risklerinin bertaraf edilmesi.

Push-Notification yani anlık veri akışı aktivasyonu:

İşlem anında gerçekleşen veri transferinin kullanıcıya anlık bildirim olarak yansıması, yetkisiz işlemlerin fark edilme süresini minimize etmekte.

PERİYODİK OLARAK KONTROL EDİLMELİ

Finans uzmanları, "varsayılan ayarların" birer güvenlik zafiyeti olarak görülmesi gerektiğini ve kullanıcıların periyodik olarak uygulama üzerinden yetki kontrollerini gerçekleştirmesi gerektiğini hatırlattı.