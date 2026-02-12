Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen olayda, ismi açıklanmayan bir bölge sakini, evindeki çekmeceyi düzenlediği sırada yılbaşı gecesinden kalan üç adet loto biletine rastladı. Mayıs ayına kadar çekmecede bekleyen biletleri kontrol ettirmek üzere bir bayiye giden talihli, biletlerden birinin büyük ikramiye isabet eden numaraları taşıdığını tespit etti.

TEMİZLİK YAPARKEN MİLYONER OLDULAR

Mega Millions yetkililerine yaptığı resmi açıklamada süreci anlatan talihli, biletleri kaybolmaması için sakladığını ancak zamanla varlıklarını unuttuğunu belirtti. Bayideki tarayıcıda ilk iki biletin ikramiye kazanamadığını gören vatandaş, üçüncü bilette "Kazanan" uyarısıyla karşılaştı. Evde yapılan detaylı incelemede, beş beyaz topun tamamının çekiliş sonuçlarıyla eşleştiği ve ikramiye tutarının 1 milyon dolar olduğu teyit edildi.

YASAL SÜRDEN FAYDALANIYORLAR

ABD loto kurallarına göre, ikramiyelerin talep edilmesi için çekiliş tarihinden itibaren bir yıllık bir süre tanınıyor. Biletin mayıs ayında bulunması, ikramiyenin geçerliliğini korumasını sağladı. Yetkililer, benzer durumların yaşandığı Fransa gibi ülkelerde ikramiye talep süresinin 60 gün ile sınırlı olduğuna dikkat çekerek, talihlinin ABD’deki uzun yasal süreden faydalandığını ifade etti.

ÇOCUKLARI İÇİN KULLANACAKLAR

Kazandıkları tutarı nasıl değerlendireceklerini açıklayan çift, lüks harcamalar yerine çocuklarının finansal geleceğine odaklanacaklarını bildirdi. Aile, bir milyon dolarlık kaynağın öncelikle çocuklarının eğitim borçlarını kapatmak ve onlara borçsuz bir gelecek sunmak amacıyla kullanılacağını belirtti.