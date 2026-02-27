İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında operasyon başlatıldı.

Aralarında iş insanları, sanatçılar ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bazı kritik isimler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu isimler arasında firari olduğu belirtilen Kasım Garipoğlu da yer aldı.

Soruşturma dosyasına göre, Garipoğlu’nun Yeniköy’deki villasının yanı sıra teknesinde de uyuşturucu kullanılan partiler düzenlendi.

Daha önce şoförü ve barmeni itirafçı olurken, temizlikçi Yağmur Uçkun ile garson Esra Yoldaş Balcı’nın ifadeleri de dosyaya girdi.

Temizlikçi Uçkun, parti sonrasında yaptığı temizlikte evin farklı noktalarında beyaz ve pembe toz kalıntıları, küçük şeffaf poşetler ve esrar izleri gördüğünü, uyuşturucunun “Saso” lakaplı kişi tarafından getirildiğini anlattı.

Garson Balcı ise beş kez servis yaptığını, katılımın zaman zaman 100’ü aştığını, küllüklerde esrar, masalarda kokain kalıntıları bulunduğunu söyledi.

“Ci” olarak adlandırılan sıvı bir maddenin tüketildiğini belirten Balcı, kendisinin de zaman zaman kokain kullandığını beyan etti.

Soruşturma; “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti”, “Kullanmak İçin Uyuşturucu Bulundurma” ve “Fuhşa Teşvik” suçlamaları kapsamında sürüyor.

Tutuklanan 88 şüpheliden 33’ünün itirafçı olduğu açıklandı.

Bunlardan biri olan barmen Atilla Aydın, yaklaşık iki yıl içinde 20 kez partilerde görev aldığını, partilerde uyuşturucu kullanıldığını söyledi.

TELEFONLAR KİLİTLİ DOLABA KOYULURDU

Sabah'ta yer alan habere göre, uyuşturucu partilerinde yerlerde kokain kullanılması için rulo şeklinde paraların olduğunu belirten Aydın, "Odalarda uyuşturucu kullanan kişiler, tuvalette musluk yanlarında kokain kalıntıları vardı. Evin her yerinde uyuşturucu madde kullanıldığını görüyorduk. Üst kattaki mutfaktan dışarıya çıkışımız yasaktı. Parti başladığında telefonlarımızı kilitli dolaba koyardık. Bu partinin kuralları vardı. bu kurallara uymayan çalışanlar bir daha etkinliğe gelemezdi" diye konuştu.

27 KİŞİNİN İSMİNİ VERDİ

Bu partilere katılan ünlü isimleri de sıralayan Aydın, firari iş adamı Burak Ateş, fenomen Merve Taşkın, Şeyma Subaşı, manken Şevval Şahin, Miss Türkiye 2016 Güzeli Buse İskenderoğlu, modacı Lerna Elmas, Monkey Project'in işletmecileri, Defne Samyeli'nin kızları, Mert Ayaydın, Burak Altındağ gibi 27 kişinin ismini savcılıkla paylaştı.