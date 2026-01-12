Şahinbey ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Görücü, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak amacıyla çıktığı bu yolda, bugün 20 kadını istihdam eden bir patron haline geldi.

BİRİKİMLERİNİ GİRİŞİMCİLİKLE TAÇLANDIRDI

2021 yılında yakınlarının evlerinde temizlik yaparak iş hayatına atılan Aysun Görücü, kazandığı paranın bir kısmını kenara ayırırken bir yandan da boş vakitlerini eğitimle değerlendirdi. Kendini geliştirmek için girişimcilik dersleri alan ve seminerlere katılan Görücü, 4 yıllık emeğin ardından hayalini kurduğu temizlik şirketini resmen hayata geçirdi.

Şirketleşme sürecinin zorlu olduğunu belirten Görücü, kadınların iş gücü potansiyelini öne çıkarmak için bu adımı attığını ifade etti. Uzun süre bütçe ayırarak temellerini attığı şirketi sayesinde, yaklaşık bir yıl içinde çalışan sayısını hızla artırarak 12 kadının işvereni olurken, şimdi 20 kişiye istihdam sağlıyor.

"KADINLARIN HAYATINA DOKUNMAK EN BÜYÜK GURURUM"

Kendisinin de büyük maddi zorluklardan geçtiğini hatırlatan Aysun Görücü, en büyük motivasyonunun ihtiyaç sahibi kadınlara destek olmak olduğunu vurguladı. Görücü, "Binlerce kadına el uzatabilmek için bu şirketi en yüksek seviyeye taşımak istiyorum. Kadınların hayatına dokunmak çok güzel; çünkü kadınlar her şeyi başarabilecek güce sahip" dedi.

Girişimcilik serüveninde çocukluk hayallerinin peşinden gittiğini anlatan başarılı iş kadını, şu an emeklerinin meyvesini topladığını belirtti.

"HAYALLERİNİZDEN ASLA VAZGEÇMEYİN"

Okuma hayalini sonradan gerçekleştiren ve girişimcilik alanında uzmanlaşan Görücü, kendisi gibi hayalleri olan kadınlara tavsiyelerde bulundu. Başarısının sırrını azim ve sürekli gelişim olarak tanımlayan Görücü, kadınların toplumdaki yerini güçlendirmek için mücadele etmeleri gerektiğini dile getirdi.