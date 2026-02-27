Ev temizliği hizmetlerinde ücretler son dönemde belirgin şekilde yükseldi. Artan maliyetler ve asgari ücrete yapılan zamlar, gündelikçi fiyatlarına da yansıdı. Özellikle çalışan kesimin yoğun talep gösterdiği gündelik temizlik hizmetlerinde bedeller, konutun metrekaresi ve talep edilen işin kapsamına göre değişiklik gösteriyor.

EVDEN EVE ÜCRETLER DEĞİŞİYOR

NTV’de yer alan habere göre, stüdyo ve 1+1 dairelerde detaylı temizlik ücretleri 2 bin liradan başlıyor. 2+1 evlerde fiyatlar, eşya yoğunluğu ve temizlik kapsamına bağlı olarak 4 bin liraya kadar çıkabiliyor. 3+1 dairelerde ise ayrıntılı temizlik için talep edilen ücret 6 bin lirayı buluyor.

ÜTÜ VE YEMEK YAPMA EKSTRA MALİYETLİ

Öte yandan ütü ve yemek gibi ek hizmetler her temizlik çalışanı tarafından kabul edilmiyor. Bu işleri üstlenenler ise temizlik ücretine ek olarak bin liraya kadar ilave ödeme talep edebiliyor.