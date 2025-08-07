Türkiye’de de haber siteleri internet kullanıcıları için popülerliğini korumaya devam ediyor. En çok okunan, en çok ziyaret edilen, en çok vakit geçirilen haber sitesi ise Temmuz ayında da sozcu.com.tr oldu.

Bu tablo Türkiye’nin lider merkez medya grubu SÖZCÜ markasının sokaktaki gücünü göstermesi açısından anlam taşıyor.

Dijital dünyanın devi sozcu.com.tr, gazeteleri Sözcü ve Korkusuz. TV kanalı Sözcü TV ile SÖZCÜ medya grubu Türk halkının 1. Haber alma kaynağı olma özelliğini artan bir ilgi ile sürdürüyor.

İnternet trafiğini ölçen Similar web’in Temmuz ayı verilerine göre sozcu.com.tr sizlerin büyük ilgi ve desteği ile Türkiye’nin lider internet sitesi ünvanını korudu.

Sözcü.com.tr Temmuz ayında dijital dünyadaki liderliğini şu müthiş veri ile ortaya koydu:

Toplam ziyaretçi sayısı 81 milyon 420 bin kişi…

İnternete girip adres çubuğuna doğrudan sozcu.com.tr yazanların sayısı Temmuz’da 40 milyon 600 bin kişi oldu.

En yakın rakibini doğrudan ziyaret edenlerin sayısı ise 23 milyon 900 binde kaldı.

Sozcu.com.tr ziyaretçileri her ziyaretlerinde sitede ortalama 6 dakika 28 saniye geçiriyor.

En yakın rakibinin oranı ise 2 dakika 57 saniyede kaldı.

Sozcu.com.tr ziyaretçileri Temmuz ayında 377 milyon sayfa tüketirken en yakın rakibine tam 63 milyon sayfa fark attı.

Bu veriler Türkiye’de bağımsız, tarafsız, cesur ve özgün habercilik anlayışına Türk halkının verdiği bir ödül oldu