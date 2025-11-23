Yarışmanın başından itibaren güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan 26 yaşındaki Arslan, özellikle Osmanlı motifli elbisesiyle yerli ve yabancı basında beğeni toplamıştı. Yarışma sürecinde halk oylamasında büyük destek alan Arslan, üç farklı kategoride birinci olmuştu. Ancak buna rağmen finale kalamaması tepki topladı.

Finale kalan ülkelerin açıklandığı listede Çin, Tayland, Brezilya, Ruanda, Fildişi Sahili, Filipinler ve Venezuela gibi ülkeler yer alırken, Türkiye'nin olmaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Miss Universe 2025'in birincisi Meksika güzeli Fatima Bosch olurken, ikinci Taylandlı Praveenar Singh, üçüncü Venezuelalı Stephany Abasali, dördüncü Filipinli Ahtisa Manalo ve beşinci Fildişi Sahili'nden Olivia Yace oldu.

Yarışma sonrası “Gel Konuşalım” programına bağlanan Ceren Arslan, sürece dair şunları söyledi:

“En temel basamak ilk 30’a kalmaktı. Ona bile giremedim. Aslında üzgün değilim ama içimde burukluk var. Jüriyle birebir sohbet ettik, çok olumlu geçti. Buna rağmen ilk 30’a kalamam aklıma yatmıyor.”

Açıklamaları bununla sınırlı kalmayan Arslan, yarışmada manipülasyon olduğunu iddia etti:

“Birinci olduğum kategorilerde oylamalar tekrar açıldı. Son anda sıralamalar değişti. Sosyal medya manipülasyonları çok fazlaydı. Satın alınan oylarla savaşmak zorunda kaldık.”

Arslan son olarak, tüm bu olumsuzluklara rağmen kendini başarılı hissettiğini ve ülkesini en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

SEMPATİ GÜZELİ SEÇİLDİ

Tayland’da düzenlenen Miss Universe 2025 yarışması sona ererken, Türkiye adına katılan Ceren Arslan bir başarıya imza attı.

Finalde ilk 30’a kalamayan Arslan, yarışmacılar arasında en sempatik isim seçilerek “Miss Congeniality” (Sempati Güzeli) ödülünün sahibi oldu.

Yarışma süresince hem güzelliği hem de güçlü iletişim becerileriyle öne çıkan Arslan’ın kazandığı bu unvan, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve geniş bir destek aldı.