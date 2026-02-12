Temu, Türkiye’de son dönemde adından en fazla söz ettiren e-ticaret platformlarından biri haline geldi. Yurt dışı alışverişlerde uygulanan 30 euro sınırının kaldırılmasının ardından ürün fiyatlarında yaşanan artış kamuoyunda tartışma yaratırken, şirketten dikkat çeken bir hamle geldi. İTHALATÇI ŞİRKET KURDU Shiftdelete’in aktardığı bilgilere göre Temu, Türkiye’de bir ithalatçı firma kurarak gümrük sürecine ilişkin engelleri aşma yoluna gitti. Kurulan yeni yapı sayesinde platformun gümrük işlemlerini doğrudan kendi bünyesinde yürüteceği, böylece yurt dışından sipariş veren kullanıcıların ilave bir işlemle uğraşmadan ürünlerini kapılarında teslim alabilecekleri ifade edildi. DOĞRUDAN BELİRTİLEN ADRESLERE ULAŞACAK Yeni uygulamada gümrük prosedürleri bireysel tüketiciler adına değil, şirket üzerinden gerçekleştiriliyor. Müşteriler alışveriş esnasında vergilerini ödeyerek siparişlerini tamamlıyor. Ürünler ise gümrükten şirket sorumluluğunda çekilerek doğrudan belirtilen adreslere ulaştırılıyor.

