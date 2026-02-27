6 Şubat itibarıyla yurtdışından yapılan online alışverişte 30 Euro sınırının kalkacak olması, tüketicilerde “Temu gidecek” paniği yarattı. Kararın yürürlüğe girmesini beklemeden alışverişe hız veren kullanıcılar, Temu ve benzeri platformlara yoğun talep gösterdi.

TARİHİ ZİRVE: 25 GÜNDE 34 MİLYON İŞLEM

Ekonomim’den Yener Karadeniz’in haberine göre, ocak ayında sadece 25 gün içinde yurtdışından yapılan online alışveriş işlemleri 34,4 milyon adede ulaşırken, toplam hacim 41,5 milyar TL olarak kaydedildi. Bu rakam, aynı dönemdeki online ihracatın neredeyse üç katı seviyesinde gerçekleşti. Bankalararası Kart Merkezi verileri de geçen yıl Ocak ayında 22,6 milyar TL olan yurtdışı online alışveriş hacminin yıl sonunda 40,3 milyar TL’ye çıktığını, işlem adedinin ise 29 milyondan 35,7 milyona yükseldiğini gösteriyor.

TEMU VE SHEIN'DE DEĞİŞİM

Temu, 25 Ocak’ta yurtdışı gönderim seçeneğini kapatarak yalnızca Türkiye’deki yerel satıcı ürünlerini sunmaya başladı. Shein ise Türkiye’ye gönderimi tamamen durdurdu. 13 Şubat itibarıyla Temu, WhaleCo şirketi üzerinden resmi ithalat modelini devreye aldı. 580 TL sınırıyla açılan yurtdışı gönderimlerde gümrük vergisi artık uygulanmıyor. Ancak ürün sayısının sınırlı olması ve fiyatların Türkiye’ye yakınlaşması, platformun önceki fiyat avantajını kaybettiğini gösteriyor.

UCUZ ALT YAPI VE RİSKLER

Çin merkezli Temu’nun düşük fiyat politikalarının arkasında doğrudan üretici-tüketici modeli, sübvansiyonlar, ölçek ekonomisi ve düşük lojistik maliyetleri bulunuyor. Bu durum, birçok ülkede yerli üreticiler için rekabet baskısı yaratırken, tüketici güvenliği açısından da risk oluşturuyor. Türkiye’de geçtiğimiz yıl yapılan testlerde ayakkabı ve oyuncak gibi bazı ürünlerde kanserojen maddelere rastlanmış ve girişleri durdurulmuştu.

KÜRESEL ÖNLEMLER

Artan riskler karşısında Avrupa Birliği düşük değerli gönderilere yönelik vergi muafiyetlerini gözden geçiriyor, ABD ise sıkılaştırmayı tartışıyor. Bazı ülkeler, gümrük denetimlerini artırırken dijital platformlara ek vergi ve kayıt zorunluluğu getirdi. Amaç, yerli üreticiyi korumak, vergi kaybını önlemek ve tüketici güvenliğini sağlamak olarak açıklandı.